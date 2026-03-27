راهبردهای دشمن برای ناامیدی و تضعیف ایران شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید روح الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به شکست اهداف دشمن در عرصه‌های مختلف، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز در حوزه‌های نظامی، ژئوپلیتیک، سیاسی و اقتصادی با قدرت در میدان حضور دارد و دشمن با وجود تمام تهدیدها و ادعاهایش، در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است.

وی با اشاره به پنج هدف اصلی دشمن از جمله ایجاد ناامیدی، تضعیف توان موشکی، فلج کردن دولت و ایجاد اغتشاش، اظهار داشت: دشمن در تمام این اهداف شکست خورد و تنها دستاورد این توطئه‌ها، انسجام ملی و افزایش تاب‌آوری مردم ایران بود.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور تصریح کرد: امروز علیرغم ادعاهای دشمن مبنی بر از بین بردن توان موشکی ایران، نیروهای مسلح ما از موشک‌های ۱۵ سال پیش نیز استفاده می‌کنند و هم‌زمان با انجام بیش از ۸۰ موج عملیات، همچنان به ساخت موشک و پهپاد ادامه می‌دهیم.

وی با تأکید بر دستاوردهای ژئوپلیتیک ایران، خاطرنشان کرد: امروز تنگه هرمز تحت تسلط جمهوری اسلامی ایران است و قدرت برتر منطقه در خلیج فارس را نیروهای مسلح ما در اختیار دارند. آنهایی که ادعا می‌کردند اجازه بسته شدن تنگه هرمز را نمی‌دهند، امروز ناوهایشان از رده خارج و مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند.

حجت‌الاسلام حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به انزوای سیاسی آمریکا اشاره کرد و گفت: امروز حتی متحدان آمریکا نیز حاضر به همراهی با این کشور نشدند و همه دست رد به سینه آمریکا زده‌اند. در شرایطی که آمریکا با شکست‌های پی در پی مواجه شده، جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل در عرصه دیپلماتیک حضور دارد.

وی با بیان اینکه علیرغم تمام فشارها و تحریم‌ها، بازار کشور از ثبات نسبی برخوردار است، این مسئله را ناشی از تاب‌آوری ملی و مدیریت موفق نظام دانست و افزود: امروز فروشگاه‌ها و بازار را مشاهده می‌کنیم که کنترل شده و حتی قیمت برخی اقلام کاهش یافته است.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به جنگ رمضان به عنوان نقطه عطفی در تاریخ غرب آسیا و نظام بین‌الملل، تأکید کرد: این جنگ نشان داد که قواعد بازی را جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند، نه آمریکای جنایتکار و ایادی آن. امروز قدرت منطقه در دست ایران است.

وی با بیان اینکه آمریکا با ترفندهای مختلف از جمله تهدید به حمله به زیرساخت‌های انرژی و تمدید مهلت‌های پیاپی به دنبال فرار از فشارهای داخلی و بین‌المللی است، افزود: دشمن به دنبال شناسایی سیاستمداران و سرداران ما، ایجاد یاس و ناامیدی، و فریب افکار عمومی است، اما ما باور داریم به فرموده سیاستمداران و مسئولان نظام که تا آخرین لحظه با اقتدار ایستاده‌اند.

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر تبعیت از ولایت فقیه، گفت: در اندیشه اسلامی، جنگ و صلح ارزش مطلق ندارند، بلکه ابزاری هوشمندانه در مسیر مصالح اسلام هستند. امروز تابع ولایت فقیه هستیم و هر مسیری که رهبر معظم انقلاب تعیین کنند، همان مسیر حق و درست است.

وی در پایان با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح ایران در مقابله با تهدیدات زمینی و هوایی، تصریح کرد: دشمن با از دست دادن مهم‌ترین دارایی خود یعنی نیروی هوایی و مشاهده آمادگی یک میلیون نفری مردم برای مقابله با هرگونه تهدید زمینی، بیش از پیش ناامید شده است. ان شاءالله به زودی شاهد اضمحلال و نابودی غده سرطانی اسرائیل و ایادی آن خواهیم بود.