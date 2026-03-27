شمار قربانیان وقوع سیلاب در فارس به ۷ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خوبیار گفت: عملیات امداد و نجات در سیل و آبگرفتگی توسط هلال احمر استان از چهارم فروردین‌ماه تا کنون با ۲۶ شعبه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در این حوادث ۵۱۳ نفر حادثه دیده‌اند، گفت: به ۴۱۰ نفر که نیازمند کمک بوده‌اند، امدادرسانی شده که متاسفانه تا کنون هفت نفر در ۲ شهرستان فیروزآباد و جهرم فوت شده و ۲ نفر نیز در جهرم مفقود هستند.

خوبیار با بیان اینکه هشت نفر از سیل و آبگرفتگی رها شده اند، گفت: پنج خودرو رهاسازی شده و ۱۴ مورد انتفال به اماکن امن را داشته‌ایم، ۱۰۳ مورد اقلام غذایی دریافت کرده و ۴۸ مورد تخلیه آب داشته‌ایم.

معاون امداد و نجات هلال احمر فارس در پایان گفت: تعداد ۴۵ تیم عملیاتی و ۲۶۱ امدادگر با ۳۳ خودرو این حوادث را مدیریت کرده‌اند.