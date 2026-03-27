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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

شمار قربانیان وقوع سیلاب در فارس به ۷ نفر رسید

شمار قربانیان وقوع سیلاب در فارس به ۷ نفر رسید

شیراز-معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر فارس از افزایش شمار فوتی‌های سیلاب در نقاط مختلف این استان به ۷ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خوبیار گفت: عملیات امداد و نجات در سیل و آبگرفتگی توسط هلال احمر استان از چهارم فروردین‌ماه تا کنون با ۲۶ شعبه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در این حوادث ۵۱۳ نفر حادثه دیده‌اند، گفت: به ۴۱۰ نفر که نیازمند کمک بوده‌اند، امدادرسانی شده که متاسفانه تا کنون هفت نفر در ۲ شهرستان فیروزآباد و جهرم فوت شده و ۲ نفر نیز در جهرم مفقود هستند.

خوبیار با بیان اینکه هشت نفر از سیل و آبگرفتگی رها شده اند، گفت: پنج خودرو رهاسازی شده و ۱۴ مورد انتفال به اماکن امن را داشته‌ایم، ۱۰۳ مورد اقلام غذایی دریافت کرده و ۴۸ مورد تخلیه آب داشته‌ایم.

معاون امداد و نجات هلال احمر فارس در پایان گفت: تعداد ۴۵ تیم عملیاتی و ۲۶۱ امدادگر با ۳۳ خودرو این حوادث را مدیریت کرده‌اند.

کد مطلب 6784754

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