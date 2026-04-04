محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع سیلاب در جهرم در هفته های گذشته گفت: سیلاب اخیر، خسارات قابل توجهی به مردم و کسبه وارد کرده و ضروری است دستگاه‌های مسئول با قید فوریت نسبت به بازگرداندن شرایط زندگی به حالت عادی اقدام کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا، از ابتدا تأکید جدی بر آن بوده که عملیات پاکسازی به‌صورت فوری، مستمر و شبانه‌روزی انجام شود تا کمترین اختلال در زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی شهروندان ایجاد شود.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای خدماتی و امدادی افزود: از زحمات پاکبانان، نیروهای شهرداری، آتش‌نشانی، هلال احمر، بسیجیان، گروه‌های جهادی و همچنین همراهی مردم و کسبه شریف صمیمانه تشکر می‌کنیم که با تلاش شبانه‌روزی در مدیریت این بحران نقش‌آفرینی کردند.

رضایی کوچی همچنین با اشاره به لزوم پاسخگویی در برابر قصور احتمالی سیلاب تصریح کرد: هرگونه کوتاهی از سوی افراد یا دستگاه‌های مسئول باید مورد بررسی دقیق قرار گرفته و برخورد لازم صورت گیرد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه خسارات وارد شده به مردم قابل توجه است، ادامه داد: با پیگیری در سطح ملی، تلاش خواهیم کرد بخشی از ضرر و زیان‌های وارده به آسیب‌دیدگان جبران شود و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای در پایان با اشاره به سفر اخیر خود به پایتخت گفت: در این سفر، موضوعات مرتبط با سیلاب و ضرورت جبران خسارات مردم با مقامات ملی مطرح و پیگیری شد.