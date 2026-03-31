وقوع سیلاب اخیر در استان فارس تاکنون ۹ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خوبیاری با اشاره به وقوع سیلاب در استان فارس در هفته گذشته گفت: با ادامه بارش‌ها و وقوع سیلاب و آبگرفتگی در مناطق مختلف استان، نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر با به‌کارگیری کامل تجهیزات و امکانات عملیاتی در حال ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان هستند و تاکنون هزاران نفر از آسیب‌دیدگان تحت امدادرسانی قرار گرفته‌اند.

وی با اعلام آخرین وضعیت عملیات‌ها ادامه داد: از چهارم فروردین‌ماه تاکنون و در پی وقوع سیلاب و آبگرفتگی، ۲۸ شهرستان در استان درگیر حوادث شده‌اند. شهرستان‌های ارسنجان، استهبان، اوز، بختگان، بیضا، جهرم، خرم‌بید، خفر، خنج، داراب، رستم، زرقان، زرین‌دشت، سروستان، شیراز، فراشبند، فسا، فیروزآباد، قیروکارزین، لارستان، لامرد، مرودشت، مهر، نی‌ریز، پاسارگاد، کوهچنار، سپیدان و ممسنی از جمله این مناطق هستند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر فارس با اشاره به وضعیت شهرستان جهرم نیز گفت: در پی بارش‌های شدید و وقوع سیلاب در برخی مناطق این شهرستان، هم‌اکنون بیش از ۱۵۰ نیروی امدادی هلال‌احمر با به‌کارگیری ۱۸ دستگاه خودروی عملیاتی در حال اجرای عملیات امداد و نجات و ارائه خدمات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان هستند و این عملیات همچنان ادامه دارد.

خوبیار گفت: در این مدت در مجموع ۲۸۵۹ نفر دچار حادثه شده‌اند که نیروهای امدادی هلال‌احمر به ۲۴۰۶ نفر از آنان خدمات امدادی ارائه کرده‌اند. همچنین ۲۱۸ نفر به مناطق امن منتقل شده‌اند و ۱۰۰ نفر نیز در قالب اسکان اضطراری ساماندهی شده‌اند.

وی ادامه داد: عملیات‌های مختلفی از جمله تخلیه آب از ۲۶۲ واحد مسکونی، رهاسازی ۱۹۲ نفر گرفتار در سیلاب و آبگرفتگی و آزادسازی ۲۷ دستگاه خودرو توسط تیم‌های امدادی انجام شده است. همچنین تیم‌های تخصصی امداد و نجات موفق به انجام ۴۲ مورد عملیات نجات فنی شده‌اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر فارس افزود: در جریان این حوادث، اقلام امدادی نیز بین آسیب‌دیدگان توزیع شده است که ۵۹۷ نفر اقلام غذایی و ۷۴۴ نفر اقلام زیستی دریافت کرده‌اند.

خوبیار با ابراز تأسف از جان‌باختن هم‌استانی‌ها در این حوادث گفت: بر اثر شدت سیلاب‌های اخیر، ۹ نفرجان خود را از دست داده‌اند.

وی ادامه داد: در این عملیات‌ها ۱۱۴ تیم عملیاتی متشکل از ۳۹۸ نیروی امدادی با به‌کارگیری ۷۶ دستگاه خودرو در مناطق حادثه‌دیده حضور داشته و خدمات امداد و نجات را به‌صورت مستمر ارائه می‌کنند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر فارس با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی از مردم خواست در صورت بروز هرگونه حادثه با شماره اضطراری ۱۱۲ تماس بگیرند تا تیم‌های امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن اعزام شوند.