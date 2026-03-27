به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه شهر الوند با تأکید بر اینکه وحدت ملی در برابر تهدیدهای خارجی به اوج رسیده است، گفت: این وحدت بزرگ‌ترین تضمین پیروزی محسوب می‌شود.

وی جنگ رمضان را نقطه عطفی در فروپاشی هژمونی آمریکا در غرب آسیا دانست و با اشاره به چهار رکن سلطه آمریکا که در این جنگ فروپاشید، عنوان کرد: آمریکا امروز در انزوای راهبردی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با حفظ وحدت ملی و حمایت قاطع مردم، هرگونه فشار را به فرصتی برای تقویت جبهه مقاومت تبدیل کرده است، خاطرنشان کرد: وحدت ملی ما در برابر تهدیدهای خارجی به اوج رسیده و این وحدت بزرگ‌ترین تضمین پیروزی است. مردم ایران با آگاهی کامل، مقاومت را ادامه می‌دهند و این مقاومت تاریخی را رقم خواهد زد.

خطیب نماز جمعه الوند با اشاره به ادعای مذاکره از سوی ترامپ، این اقدام را فریبی برای مدیریت افکار عمومی و خرید زمان عملیاتی دانست و تصریح کرد: مذاکره‌ای که در میانه جنگ نظامی تروریست‌های آمریکایی و صهیونی به ایران پیشنهاد می‌شود، ذاتاً مذاکره نیست.

وی تاکید کرد:د وقتی طرف مقابل هم‌زمان با زبان دیپلماسی، میدان را با حمله و تهدید گرم نگه می‌دارد، هدفش نه حل مسئله بلکه شکستن تمرکز تصمیم‌گیری، ایجاد دوگانگی داخلی و انتقال هزینه جنگ به روان جامعه است.

وی ادامه جنگ تا دریافت غرامت کامل و رفع تهدید را سیاست رسمی کشور دانست و با تأکید بر اعتماد مردم به مسئولان و تبعیت از فرماندهی کل قوا، هرگونه جمع‌بندی در این باره را منوط به تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کرد.

حجت‌الاسلام مهدوی جنگ رمضان را نقطه عطفی در فروپاشی هژمونی آمریکا در غرب آسیا توصیف کرد و اظهار داشت: در این درگیری، چهار رکن سلطه آمریکا شامل برتری فناورانه، تسلط بر آبراه‌ها، توان ائتلاف‌سازی و فیصله‌بخشی به منازعات، فروپاشید. نیروهای مسلح ایران با هدف قرار دادن ناوهای هواپیمابر، جنگنده‌های پیشرفته و سامانه‌های پدافندی، تابوی فناوری برتر آمریکا را شکستند. بستن مقتدرانه تنگه هرمز از سوی ایران، شوک نفتی بی‌سابقه‌ای ایجاد کرد و آمریکا را به لغو تحریم‌های نفتی ایران واداشت.

وی با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر تدارک پنتاگون برای اعزام نیروی زمینی به خاک ایران، این اقدام را قمار استراتژیکی آخر آمریکا خواند و تأکید کرد: بررسی ابعاد نظامی، جغرافیایی، لجستیکی، منطقه‌ای و راهبردی نشان می‌دهد که این سناریو به‌احتمال قریب به قطعیت، فاجعه‌بارترین تصمیم نظامی تاریخ معاصر آمریکا خواهد بود.

خطیب نماز جمعه الوند با اشاره به تحولات جبهه‌های مقاومت در عراق و لبنان، گفت: حملات متقابل ایران و گروه‌های مقاومت به مواضع دشمن روز به روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد.

وی تصریح کرد: رصد حملات جاری در عراق نشان‌دهنده تشدید درگیری‌ها میان آمریکا و گروه‌های مقاومت است و عراق در حال تبدیل شدن به یکی از جبهه‌های اصلی جنگ منطقه‌ای جاری است. به نظر می‌رسد مقاومت تصمیم خود را برای اخراج آمریکا از عراق پس از دو دهه گرفته است.

وی در پایان با اشاره به شهادت افراد مختلف در جریان جنگ، خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی نشان داده شهادت اشخاص نمی‌تواند تأثیر عمیقی بر عملکردش بگذارد و حتی شهادت امام خامنه‌ای (قدس‌سره) نیز نتوانست در پاسخ ایران به حملات آمریکایی‌ها ذره‌ای تأخیر یا تردید ایجاد کند.