امام جمعه کیش: شکست و تسلیم را بر دشمنان تحمیل خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا بی‌نیاز در نخستین خطبه نماز جمعه سال ۱۴۰۵ کیش با اشاره به گذشت چهار هفته از آغاز جنگ رمضان و تجاوز دشمنان تروریستی آمریکایی ـ صهیونیستی به کشورمان افزود: جمهوری اسلامی این جنگ را آغاز نکرده و این جنگ بر ما تحمیل شده است.

وی اظهار کرد: در این جنگ با شهادت مقامات و شهروندان ایران، خسارت سنگینی بر ایران تحمیل شد ولی آن دشمنان زبون هم که دچار خیال باطل و در صدد شکست ایران بودند، به هدف خود نرسیدند.

امام جمعه کیش بیان کرد: به رغم تلاش و خیال دشمن، ملت باخدای ایران در کنار نظام جمهوری اسلامی ایستاده و زمان به نفع ما و به ضرر دشمنان می چرخد و ایران آماده مقابله با هر اقدام خبیثانه دیگر دشمنان است.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی هنوز از همه ظرفیت خود در برابر دشمن استفاده نکرده و هنوز نیروهای محور مقاومت وارد میدان نشده و در صورت تداوم جنگ، ما با همراهی محور مقاومت، درس فراموش نشدنی به دشمنان خواهیم داد.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران با وحدت ملی و حمایت مردم، تهدیدات دشمن را به نقطه قوت خود تبدیل کرده و تا گرفتن غرامت از دشمنان و تحمیل شکست و شرایط خود بر متجاوزان، از جنگ دست نخواهد کشید

وی اضافه کرد: دشمنان ادعای مذاکره دارند ولی همزمان ادعاها و تهدیدهای جدید را ادامه می‌دهند و حتی تهدید به تصرف سرزمینی هم کرده‌اند، ولی باید بدانند که در صورت چنین حماقتی، گور خود را خواهند کَند.

امام جمعه کیش با بیان این که دشمنان نتوانستند مردم را از حاکمیت ایران جدا کنند، اظهار کرد: تلاش ترامپ فریبکار برای طرح مذاکره چیزی جز تلاش بیهوده نیست چرا که آنها دو بار حین مذاکره جنگ افروزی کردند و این بار، جنگ شروع شده زمانی تمام خواهد شد که همه شرایط ایران از سوی متجاوزان پذیرفته شود.

وی تاکید کرد: جنگ بر ما تحمیل شده اما پایان آن به دست ما خواهد بود و بر این اساس، دشمنان در وضعیت کنونی چاره‌ای جز تسلیم و پذیرش شروط ایران ندارند و یا باید جنگ را تا آنجا ادامه دهند که با خسارت بیشتری، شکست را بپذیرند.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز، ملت ایران را پیروز نهایی این جنگ تحمیلی دانست و ادامه داد: ما هنوز بخشی از توان خود و محور مقاومت را وارد میدان نکرده‌ایم که اگر چنین شود، آنها توان جنگ با ما را نخواهند داشت.

وی با اشاره به برخی یاوه‌گویی در خصوص تصرف برخی جزایر ایرانی گفت: آنها در صورت دست زدن به این حماقت، خود را به مهلکه خواهند انداخت چرا که ملت ما مرعوب و مغرور نبوده و آماده پاسخگویی به هر اقدام دشمنان است.

امام جمعه کیش افزود: نتیجه این مقاومت، پیروزی ما و شکست تمام نقشه‌های آمریکایی ـ صهیونی علیه ایران اسلامی است و مردم هم هوشیارانه یک لحظه صحنه را خالی نکرده‌اند و با همدلی و همراهی در کنار نیروهای مسلح مقتدر، مجاهدان و رزمندگان انقلاب قرار دارند.

امام جمعه کیش در ادامه خطبه‌های امروز نماز جمعه، اولین پیام نوروزی رهبری جدید انقلاب را نشان دهنده جامعیت فکری و تحلیل دقیق ایشان از وضعیت داخلی و بین المللی دانست و گفت: پیام نوروزی آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب امیدبخش و اقتدارآفرین بود.

وی اظهار کرد: رهبری با اشاره به شکست و ناامیدی دشمن از مردم ایران و انسجام و وحدت ملی و حماسه حضور ۲۲ دی، ۲۲ بهمن و ۲۲ اسفند و حضور مردم در صحنه از زمان شروع جنگ رمضان، حمایت آنها از نیروهای مسلح و نظام را چشمگیر خواندند.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز، حضور مردم و مسئولان در کنار هم را جزو دستاوردها و نقاط قوت سال گذشته و برای کشور اقتدارآفرین خواند و گفت: رهبری در پیام نوروزی با تقدیر از فعالان اجتماعی و دولتی و بخش خصوصی و همدلی و کمک مومنانه، نسبت به جنگ رسانه‌ای دشمن هشدار دادند و بر وحدت، انسجام و تقویت همدلی داخلی تاکید کردند و همه را از تمرکز بر نقاط ضعف برحذر داشتند.

وی با اشاره تاکید رهبری در توجه به معیشت مردم از سوی مسئولان و ضرورت حفظ ارتباط مردم و مسئولان و تاکید بر حکمرانی مردم‌پایه در پیام نوروزی، حسن همجواری با همسایگان را از اصول راهبردی جمهوری اسلامی و مورد توجه معظم له ذکر کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران خواهان روابط دوستانه با همه همسایگان است.

امام جمعه کیش همچنین نام‌گذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی زیر سایه وحدت ملی و امنیت ملی را ارزشمند و نشانه دقت نظر ایشان دانست و اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصاد مقاومتی راه حل اداره کشور است.

وی تاکید بر خوداتکایی، کاهش و خنثی‌سازی تحریم‌ها و فشار دشمنان و تقویت امنیت ملی اضافه کرد: البته اقتصاد مقاومتی بدون وحدت داخلی و امنیت پایدار تحقق نخواهد یافت و همه باید برای تحقق این هدف تلاش کنند.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز، وحدت ملی را برای تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت همگانی در اقتصاد لازم دانست و خواستار تشکیل کارگروهی ویژه برای تحقق شعار سال در منطقه آزاد کیش شد و گفت: باید طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی ویژه در این زمینه تدوین و اجرا شده و از ظرفیت و قابلیت جزیره کیش برای تحقق شعار سال استفاده شود و همه مسئولان هم در پایان سال، گزارش کار اقدامات خود را ارائه کنند.