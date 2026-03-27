امام جمعه زابل: راه رسیدن به قله، ادامه مسیر مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل، پس از توصیه به تقوای الهی، سخنان خود را با ادامه بحث خطبه اول درباره «انتخاب امت اسلامی برای مدیریت بشریت» آغاز کرد.

امام جمعه زابل با استناد به خطبه ۲۷ نهج‌البلاغه گفت: کسی که روحیه جهاد و مقاومت را ترک کند، دچار ذلت، گرفتاری و سلب توفیق می‌شود و حقی که برعهده او بوده از او گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه «مقاومت موجب اعتبار ملت‌هاست»، اظهار داشت: وقتی ملتی محکم بایستد، دیگران برایش ارزش قائل می‌شوند؛ اما بدون مقاومت، هیچ ارزشی در نگاه قدرت‌ها ندارد.

حجت الاسلام پوراندخت سپس با اشاره به تحولات منطقه، از وقایع «جنگ رمضان» سخن گفت و افزود: آمریکا و همراهانش با پنج طرح شامل «ترور رهبری، ایجاد جبهه متحد ، از بین بردن توان موشکی، فلج کردن دولت و ایجاد آشوب» وارد شده بودند، اما این طرح‌ها شکست خورد و پس از شهادت رهبر جمهوری، انسجام ملی و اتحاد مقدس افزایش یافت و بعثت امت شکل گرفت و ادامه دارد.

وی افزود: ایران با بیش از هشتاد عملیات تهاجمی و موشکی، پایگاه های آمریکا را از حالت عملیاتی خارج کرده و این وضعیت هزینه‌های جنگ را برای آمریکا و کشورهای همراهش افزایش داده است.

امام جمعه زابل با انتقاد از رویکرد دولت آمریکا در قبال جنگ و مذاکرات، به ادعاهای رسانه‌ای مربوط به مذاکره با ایران اشاره کرد و بیان کرد: ادعای مذاکره دروغ و نادرست است و با هدف بدبین‌کردن مردم نسبت به مسئولان مطرح می‌شود.

وی اظهارات اخیر برخی مقام‌های غربی و نیز سخنان رافائل گروسی را نیز نقد کرد و آن را نشانه عدم صداقت در ادعاهای پیشین درباره مذاکره دانست و سپس وظایفی را برای مردم برشمرد و گفت: حضور حماسی در خیابان‌ها و میدان‌ها، ادامه نبرد، صبر و استقامت، رعایت انصاف در بازار و کمک به نیازمندان» از جمله وظایف امروز جامعه است.

حجت الاسلام پوراندخت با اشاره به وضعیت اقتصادی، از مالکان خواست نسبت به افزایش شدید اجاره بها «انصاف» را رعایت کنند و تأکید کرد: مسئولان باید این وضعیت را رصد کنند تا مستأجران تحت فشار مشکلات معیشتی قرار نگیرند.

خطیب جمعه زابل در بخش دیگری از سخنانش با بازتاب دیدگاه دینی خود، بر «ایمان به وعده‌های الهی، نقش مقاومت در پیروزی و سنت الهی در ناکامی دشمنان» تأکید کرد و گفت: راه رسیدن به قله، تحمل هزینه‌ها و ادامه مسیر مقاومت است.