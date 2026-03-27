به گزارش خبرنگار مهر، امیر حیات‌مقدم عصر امروز جمعه در حاشیه بازدید از مناطق درگیر با آبگرفتگی با تأکید بر لزوم استمرار تلاش‌ها تا بازگشت کامل شرایط به حالت عادی، اظهار کرد: عملیات پشتیبانی و خدمات‌رسانی به مردم باید تا پاکسازی کامل تمامی مناطق درگیر، رفع آب‌گرفتگی معابر و منازل شهروندان و تخلیه نهایی روان‌آب‌ها با تمام توان ادامه یابد. ما تا رفع کامل بحران و اطمینان از آسایش مردم با همکاری عوامل مختلف دستگاه های خدمات رسان و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در کنار آن‌ها خواهیم بود.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و صنایع منطقه، خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم برای ایجاد سرعت عمل در خدمات‌رسانی و امدادرسانی به شهروندان در اولویت قرار دارد.

این عضو مجلس شورای اسلامی نقش صنعت پتروشیمی را در مدیریت بحران اخیر با اهمیت دانست و بر استمرار حمایت‌های لجستیکی و عملیاتی این صنعت تا رفع دغدغه‌های مردم تأکید کرد.

نماینده مردم ماهشهر و بندر امام خمینی(ره) ضمن قدردانی از حضور تمام‌قد تجهیزات و بازوهای اجرایی در خط مقدم مقابله با سیلاب، تصریح کرد : اعزام ده‌ها دستگاه پمپ پرفشار، تانکرهای مکنده و خودروهای پشتیبانی به نقاط بحرانی، نقشی تعیین‌کننده در مهار آب‌گرفتگی‌ها و کاهش آسیب‌های ناشی از بارش‌های بی‌سابقه داشته است.

حیات‌مقدم این همکاری مشترک را تجلی عزم جدی برای صیانت از رفاه عمومی و حل مشکلات زیرساختی منطقه برشمرد و تأکید کرد: بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های صنعتی و اجرایی در کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه امری ضروری است.