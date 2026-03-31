بخشدار آفتاب: آبگرفتگی معابر ورودی کاشانک و شکرآباد رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان،بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از رفع آبگرفتگی زیرگذرهای ورودی روستاهای کاشانک و شکرآباد خبر داد و گفت: با حضور میدانی و هماهنگی فوری با دستگاه‌های خدمات‌رسان، عملیات تخلیه آب و بازگشایی مسیرها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

بخشدار آفتاب در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: صبح امروز در پی بارندگی‌های اخیر، زیرگذرهای ورودی روستاهای کاشانک و شکرآباد دچار آبگرفتگی شد که این موضوع موجب اختلال در تردد اهالی منطقه گردید.

وی افزود: در پی دریافت این گزارش، بلافاصله در محل حاضر شده و ضمن بررسی میدانی وضعیت، دستورات لازم برای رفع فوری آبگرفتگی و تسریع در بازگشایی مسیرها صادر شد.

رشیدیان با اشاره به هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی گفت: عملیات تخلیه آب و رفع مشکل با هماهنگی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) و همچنین اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ری انجام گرفت.

بخشدار آفتاب خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، تردد از زیرگذر شکرآباد هم‌اکنون برقرار بوده و عملیات بازگشایی زیرگذر کاشانک نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر دستگاه‌های خدمات‌رسان در فصل بارش‌ها، تصریح کرد: رفع مشکلات ترافیکی و تأمین ایمنی مسیرهای دسترسی روستاها از اولویت‌های مهم بخشداری است و در این زمینه هماهنگی لازم با دستگاه‌های مسئول به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.