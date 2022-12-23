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۲ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۳۱

برای مدیریت و جلوگیری از آب‌گرفتگی؛

دستگاه‌های خدمات رسان ماهشهر در آماده‌باش کامل باشند

دستگاه‌های خدمات رسان ماهشهر در آماده‌باش کامل باشند

ماهشهر- فرماندار ماهشهر گفت: دستگاه‌های خدمات رسان برای مدیریت و جلوگیری از آب‌گرفتگی در سطح شهرستان باید در آماده‌باش کامل باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون بندری ظهر امروز جمعه در جلسه ستاد بحران شهرستان ماهشهر اظهار کرد: دستگاه‌های خدمات رسان برای مدیریت و جلوگیری از آب‌گرفتگی در سطح شهرستان باید علاوه بر همکاری با صنایع پتروشیمی و جلوگیری از بحران و خسارت‌های احتمالی در آماده‌باش کامل باشند.

وی بیان کرد: با همدلی و همیاری سایر اعضا، آمادگی کامل دستگاه‌های خدماتی برای مدیریت و جلوگیری از آب‌گرفتگی در بارش‌های روزهای آینده فراهم شده است.

بندری در خصوص میزان بارندگی روز گذشته در شهرستان ماهشهر افزود: در کمتر از یک ساعت بیش از ۳۴ میلی متر بارش باران ثبت شده است.

وی تصریح کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی باید همانند سال‌های گذشته با آمادگی کامل برای پشتیبانی لجستیکی با سازمان‌های خدمات رسان شهرستان موظف به همکاری است.

کد مطلب 5662962

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