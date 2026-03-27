امداد و نجات هلال احمر هرمزگان در بحبوحه جنگ رمضان با ۱۸۵ عملیات

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم گلستانی روز جمعه در نشست وبیناری با رسانه‌ها اظهار کرد: بلافاصله پس از آغاز جنگ رمضان، جلسات هماهنگی در جمعیت هلال احمر برگزار و تمامی تیم‌های امداد و نجات در سراسر استان ساماندهی شدند.

وی افزود: تمامی نیروهای عملیاتی در شعب هلال احمر استان به‌صورت شبانه‌روزی در حالت آماده‌باش قرار گرفتند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات امدادی ارائه شود.

سخنگوی جمعیت هلال احمر هرمزگان با اشاره به حجم عملیات‌ها تصریح کرد: در این مدت، ۱۸۵ عملیات امداد و نجات با مشارکت ۷۳۰ نفر از نیروهای عملیاتی انجام شد و خدمات لازم به هم‌استانی‌ها و هموطنان ارائه گردید.

گلستانی ادامه داد: تیم سفیران حمایت‌های روانی «سحر» متشکل از روانشناسان آموزش‌دیده، بلافاصله پس از حادثه تلخ مدرسه شجره طیبه میناب در محل حاضر شد و با هدف ایجاد آرامش و کاهش بار روانی، در کنار خانواده‌های شهدا، مجروحان و آسیب‌دیدگان قرار گرفت.

وی گفت: تیم سحر با رویکرد ایجاد آرامش، همدلی و همدردی، از نخستین ساعات پس از حادثه در محل حضور یافت و خدمات روانی – اجتماعی خود را ارائه کرد.

وی بیان کرد: اقدامات این تیم محدود به حضور اولیه نبود و در مراحل بعد، پایش و غربالگری بازماندگان خانواده‌های شهدا انجام شد تا افراد نیازمند برای دریافت خدمات تخصصی به روانشناسان و مراکز مشاوره ارجاع داده شوند.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر هرمزگان تصریح کرد: ارائه این خدمات با هدف کاهش اثرات روحی حادثه و تقویت توان سازگاری خانواده‌های آسیب‌دیده ادامه دارد.

گلستانی با تاکید بر نقش آموزشی هلال احمر گفت: علاوه‌بر فعالیت‌های امدادی، آموزش‌های همگانی نیز از ابتدای جنگ رمضان در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مربیان هلال احمر با حضور در مساجد و تجمعات مردمی، آموزش‌های ایستگاهی درباره اقدامات ایمنی و آمادگی در شرایط جنگی را به شهروندان ارائه کردند.

وی از راه‌اندازی پویش «جبهه ایران» در پاسخ به درخواست‌های مردمی خبر داد و گفت: در این پویش، از چهره‌های شاخص استان‌ها و اقشار مختلف دعوت شده تا در کنار جمعیت هلال احمر، خدمات و توانمندی‌های خود را ارائه دهند.

سخنگوی هلال احمر هرمزگان گفت: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق تماس با شماره ۱۱۲ یا سامانه تلفنی ۴۰۳۰ و همچنین سامانه «هلال من» با جمعیت هلال احمر ارتباط برقرار کنند.