خبرگزاری مهر - گروه استانها - شیما جرگه: تاریخ بشر همواره میان دو راهی خشونت و آرامش در نوسان بوده است و همواره در دل جنگها، وقتی انسانیت در آستانه نابودی قرار میگرفت، نیاز به نمادی از صلح و پناهگاهی برای جانهای بیگناه احساس میشد و دقیقاً در چنین نقطهای بود که سازمان جهانی صلیب سرخ و هلال احمر متولد شد.
از قرن نوزدهم میلادی، این نهادها با رعایت اصل بیطرفی، در سختترین شرایط به امدادرسانی پرداختند و به جهان ثابت کردند که حتی در اوج درگیریها هم باید برای مهربانی و کمک جایی باقی گذاشت.
این روزها جهان روز جهانی هلال احمر و صلیب سرخ را گرامی میدارد تا از این میراث بشردوستانه قدردانی کند. اما اگر نگاهی به گوشهای از خاک ایران بیندازیم، به ویژه شهرستان میناب، تصویری متفاوت میبینیم. برای مردم این دیار، هلال احمر یادآور مرهمی برای زخمی عمیق و تلخ است؛ بعد از بمباران مدرسه «شجرهطیبه» هلال احمر پناهگاهی امن برای دانشآموزان شد و ضمن نجات دانش آموزانی که هنوز نفس میکشیدند با جستجوی پیکر سایر دانش آموزان به چشم انتظاری خانوادهها پایان داد.
حمله به مدرسه شجره طیبه میناب شکاف میان قوانین نوشتهشدهٔ بهاصطلاح حقوق بشر و واقعیتهای خونین میدان
حمله به مدرسه شجره طیبه میناب فراتر از یک حادثه، شکاف میان قوانین نوشتهشدهٔ بهاصطلاح حقوق بشر و واقعیتهای خونین میدان را نشان میدهد. به زبان سادهتر تماشای ویرانههای مدرسهٔ شجرهطیبه در میناب، تماشای فاصلهٔ عمیق میان شعارهای بشردوستانهٔ جهانی و حقیقتهای تلخ جنگ است.
زنگ خطری برای صلح و حفاظت از جان انسانها
در روز جهانی هلال احمر و صلیب سرخ، وقتی جهان از صلح و حفاظت از جان انسانها سخن میگوید، روایت مدرسهٔ شجرهطیبه زنگ خطری برای گوشِ سنگینِ تاریخ است؛ زنگ خطری که حالا با سمعک بیداردلان بلندتر شده و تأکید میکند: تا زمانی که مراکز آموزشی و امدادی هدف قرار میگیرند، شعارهای بشردوستانه فقط کلماتی بیش نخواهند بود.
در این گزارش، هم جایگاه نهادهای امدادی در مدیریت بحرانهای جنگی بررسی میشود و هم پیامدهای انسانی و حقوقی حمله به اماکن امدادی، درمانی و آموزشی. هدف این است که نشان دهیم چگونه در میانهٔ درگیریها، پرچمهای بیطرفی لگدمال میشوند.
هلال احمر از ساعات اولیه جنگ در کنار مردم و آسیبدیدگان بود
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان با اشاره به حملات وحشیانه دشمن در «جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان)» از نهم اسفند ۱۴۰۴، گفت: در حادثه دلخراش بمباران دبستان «شجره طیبه» در شهرستان میناب، نیروهای امدادی ظرف ۲۴ ساعت عملیات جستجو و تفحص پیکرهای مطهر دانشآموزان و معلمان را به اتمام رساندند و در مجموع بیش از ۳۰۰ عملیات امداد و نجات در استان انجام شد.
مختار سلحشور، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت هفته بزرگداشت هلال احمر و روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، ضمن تبریک این ایام به همه اعضا، داوطلبان، امدادگران، نجاتگران و کارکنان این نهاد، از تلاشهای شبانهروزی آنان در بحران اخیر قدردانی کرد و با اشاره به آغاز «جنگ تحمیلی سوم» یا «جنگ رمضان» از ۹ اسفند ماه سال گذشته، اظهار داشت: جمعیت هلال احمر به عنوان نهادی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال (۱۰۴ سال از تأسیس آن در کشور میگذرد)، از همان ساعات اولیه جنگ در کنار مردم آسیبدیده حضور یافت. در استان هرمزگان، دشمن حملهای وحشیانه را انجام داد که طی آن، مدرسه «شجره طیبه» در شهرستان میناب هدف قرار گرفت.
مدرسه شجره طیبه از سال ۲۰۱۶ به عنوان مدرسه فعال بود
سلحشور با بیان اینکه این مکان از سال ۲۰۱۶ و نزدیک به ۱۰ سال به عنوان مدرسه فعال بوده و دانشآموزان در آن مشغول تحصیل بودند، تصریح کرد: روز حادثه ۹ اسفند ۱۴۰۴ روز شنبه بود و نونهالان، دختران و پسران عزیزمان برای رفتن به مدرسه اقدام کرده بودند. متأسفانه در چند نوبت حمله پیاپی به مدرسه، تعداد زیادی از دانشآموزان، معلمان و حتی برخی از اولیای آنان را از دست دادیم. این یک ضایعه بزرگ و فاجعهبار در تاریخ کشور بود که توسط دشمنانی رقم خورد که مدعی رعایت حقوق کودکان و انسانها هستند.
عملیات جستجو و تفحص پیکرهای مطهر شهدا ظرف ۲۴ ساعت به اتمام رسید
مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان افزود: بلافاصله پس از این حادثه تلخ، نیروهای عملیاتی هلال احمر در شهرستان میناب وارد صحنه شدند و عملیات جستجو و تفحص پیکرهای مطهر شهدا ظرف ۲۴ ساعت به اتمام رسید و تمام منطقه به طور کامل بررسی شد.
۳۰۰ عملیات امدادی در طول جنگ رمضان انجام شد
وی ادامه داد: در ادامه جنگ رمضان، نقاط مختلف از جمله مناطق مسکونی نیز مورد اصابت قرار گرفت. عملیات امداد و نجات به صورت شبانهروزی و بیوقفه دنبال شد. در مجموع بیش از ۳۰۰ عملیات انجام دادیم که شامل جستجوی پیکرهای شهدا و نجات زندهها از زیر آوار بود.
سلحشور با اشاره به استفاده از تمام ظرفیتهای امدادی گفت: از تیمهای جستجو و نجات در آوار، تیمهای واکنش سریع، تیمهای سحر و همه ناوگان لجستیکی و ظرفیتهای امدادی استفاده کردیم تا خدمات لازم را به جامعه هدف و آسیبدیدگان ارائه دهیم.
وی در عین حال به فعالیتهای آموزشی و فرهنگی هلال احمر در میادین مختلف شهر اشاره کرد و گفت: با ارائه خدمات آموزشی، به پایداری و ارتقای تابآوری جامعه کمک کردیم و از داوطلبان در حوزههای مختلف بهره گرفتیم.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: در تمام مدت جنگ رمضان با تمام توان در خدمت مردم شریف، نجیب و مقاوم استان هرمزگان بودیم. هماکنون نیز وضعیت آمادهباش داریم و امدادگران، اعضا، داوطلبان و جوانان هلال احمر آمادگی خود را حفظ کردهاند تا در صورت نیاز در خدمت همنوعان خود باشند.
کمک به همنوع زیربنای جمعیت هلال احمر
حجتالاسلام مهدی خوشپوش رابط فرهنگی جمعیت هلال احمر بندرعباس نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تعالیم دینی تلاش برای نجات جان انسانها، از جمله تأکیدات است و ارزش و جایگاه ویژهای در درگاه خداوند متعال دارد.
وی افزود: خداوند متعال نجات جان یک انسان را برابر با نجات جان همه انسانها میداند و از این باب نیروهای هلال احمر در خط مقدم نجات بخشی قرار دارند.
خوش پوش بیان کرد: جمعیت هلال احمر، شجرهای طیبه است که در آن برای صلح و صحت تلاش میشود، انسان دوستی و کمک به همنوع زیربنای فعالیتهای هلال احمر است و این نهاد سنگری مقدس برای دفاع از انسانیت است.
رابط فرهنگی جمعیت هلال احمر شهرستان بندرعباس با اشاره به جنایت آمریکاییها در حمله به دبستان شجره طیبه و دبستان رهپویان خلیج فارس، اظهار کرد: این جنایت، ماهیت ضد انسانی ایالات متحده آمریکا را به نمایش گذاشت و نشان داد که به هیچ وجه نمیتوان شعارهای حقوق بشری سردمداران غرب را باور کرد.
