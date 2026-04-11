حضور فعال جمعیت هلال احمر کرمانشاه در اجتماعات مردمی «نحن منتقمون»

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه همزمان با برگزاری موج ششم اجتماعات مردمی «نحن منتقمون»، به‌ویژه در آخرین شب این تجمعات، با تمام ظرفیت‌های عملیاتی، درمانی و داوطلبانه در کنار مردم حضور داشت.

وی افزود: چهل و یکمین شب از این اجتماعات که شامگاه جمعه ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شد و تا بامداد شنبه ادامه داشت، با حضور ویژه تیم‌های تخصصی هلال احمر همراه بود و خدمات متنوعی به عموم شرکت‌کنندگان ارائه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت تیم‌های درمان اضطراری بیان کرد: پزشکان، پرستاران و امدادگران هلال احمر در قالب تیم‌های درمان اضطراری، خدمات درمانی اولیه و ویزیت رایگان را به شرکت‌کنندگان ارائه دادند و در صورت نیاز، اقدامات لازم انجام شد.

یگانه ادامه داد: معاونت‌های امور جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر استان نیز با استقرار تیم‌های «سحاب» (سفیران حمایت‌های امدادی و بشردوستانه)، «سحر» (سفیران حمایت‌های روانی و اجتماعی) و اجرای پویش «جبهه مردمی ایران ما» نقش فعالی در این اجتماع ایفا کردند.

وی با اشاره به اهداف پویش «جبهه مردمی ایران ما» تصریح کرد: این پویش با هدف جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان اجرا می‌شود و با استقبال قابل توجه مردم همراه بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه افزود: تیم‌های سحر علاوه بر ارائه خدمات حمایت روانی، با برپایی فضای دوستدار کودک تلاش کردند محیطی آرام‌تر و مناسب‌تر برای کودکان حاضر در این اجتماع فراهم کنند. همچنین تیم‌های سحاب نیز در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز، آماده ارائه خدمات امدادی و کمک‌های اولیه بودند.

یگانه برپایی ایستگاه صلواتی توسط اعضای جوانان هلال احمر را از دیگر اقدامات این جمعیت در جریان مراسم برشمرد و گفت: این فعالیت‌ها در کنار خدمات امدادی و درمانی، جلوه‌ای از مشارکت داوطلبانه و مردمی اعضای هلال احمر استان کرمانشاه بود.

وی در ادامه با اشاره به حضور خود در این مراسم به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان و متولیان برگزاری اظهار کرد: در این اجتماع، بخشی از اقدامات، مجاهدت‌ها و ایثارگری تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در ایام جنگ رمضان برای مردم تشریح شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از حضور پرشور مردم، از شهروندان برای عضویت در جمعیت هلال احمر و فراگیری آموزش‌های امداد و کمک‌های اولیه دعوت کرد و گفت: مردم شریف، آگاه و قدرشناس کرمانشاهی با ابراز محبت و قدردانی خود، انگیزه مضاعفی برای ادامه خدمت‌رسانی به اعضای این جمعیت بخشیدند.