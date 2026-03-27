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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

حمیدی: هنرمندان نقش بی‌بدیلی در ایجاد امید و انسجام اجتماعی دارند

حمیدی: هنرمندان نقش بی‌بدیلی در ایجاد امید و انسجام اجتماعی دارند

گرگان-معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تأکید بر جایگاه هنرمندان گفت: جامعه هنری با انتقال هنرمندانه مسائل،نقشی تعیین‌کننده در روشنگری و امیدآفرینی در جامعه ایفا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر جمعه به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی در دیدار با داوود سعیدی، هنرمند پیشکسوت عرصه نمایش، ضمن تبریک این روز به هنرمندان، از تلاش‌ها و نقش‌آفرینی آنان در جامعه قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه این دیدار به نمایندگی از جامعه هنری استان انجام شده است، اظهار کرد: هنرمندان در حوزه‌های مختلف با زبان هنر، مسائل و دغدغه‌های جامعه را به شکلی اثرگذار به مردم منتقل می‌کنند؛ نقشی که فراتر از گفتار و نوشتار بوده و تأثیر عمیق‌تری بر افکار عمومی دارد.

حمیدی با اشاره به نقش هنرمندان در شرایط بحرانی افزود: در مواجهه با چالش‌ها و بحران‌ها، اعم از طبیعی یا اجتماعی، این هنرمندان هستند که با حضور فعال و تولید محتوا، به تبیین شرایط، ایجاد امید و تقویت روحیه عمومی کمک می‌کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان ادامه داد: در شرایطی که کشور با تهدیدات مختلف مواجه است، انسجام ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هنرمندان با موضع‌گیری‌ها، پیام‌ها و آثار خود، سهم مهمی در شکل‌گیری این همبستگی دارند.

وی اظهار کرد: جایگاه اجتماعی هنرمندان نزد مردم بسیار ویژه است، چرا که آنان احساسات و واقعیات جامعه را صادقانه بازتاب می‌دهند و همین امر موجب اعتماد و پذیرش گسترده پیام‌های آنان می‌شود.

حمیدی با قدردانی از مواضع و همراهی جامعه هنری استان گلستان گفت: هنرمندان با بیانیه‌ها، پیام‌ها و حضور مؤثر خود، در مسیر روشنگری و تقویت انسجام اجتماعی گام برداشته‌اند که این ظرفیت ارزشمند باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تأکید بر نقش پیشکسوتان در تربیت نسل آینده هنرمندان افزود: انتقال تجربه و دانش به نسل جوان، ماندگارترین میراث هنرمندان است و می‌تواند مسیر رشد و تعالی هنر در جامعه را هموارتر سازد.

کد مطلب 6784985

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