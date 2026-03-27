به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر جمعه به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی در دیدار با داوود سعیدی، هنرمند پیشکسوت عرصه نمایش، ضمن تبریک این روز به هنرمندان، از تلاش‌ها و نقش‌آفرینی آنان در جامعه قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه این دیدار به نمایندگی از جامعه هنری استان انجام شده است، اظهار کرد: هنرمندان در حوزه‌های مختلف با زبان هنر، مسائل و دغدغه‌های جامعه را به شکلی اثرگذار به مردم منتقل می‌کنند؛ نقشی که فراتر از گفتار و نوشتار بوده و تأثیر عمیق‌تری بر افکار عمومی دارد.

حمیدی با اشاره به نقش هنرمندان در شرایط بحرانی افزود: در مواجهه با چالش‌ها و بحران‌ها، اعم از طبیعی یا اجتماعی، این هنرمندان هستند که با حضور فعال و تولید محتوا، به تبیین شرایط، ایجاد امید و تقویت روحیه عمومی کمک می‌کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان ادامه داد: در شرایطی که کشور با تهدیدات مختلف مواجه است، انسجام ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هنرمندان با موضع‌گیری‌ها، پیام‌ها و آثار خود، سهم مهمی در شکل‌گیری این همبستگی دارند.

وی اظهار کرد: جایگاه اجتماعی هنرمندان نزد مردم بسیار ویژه است، چرا که آنان احساسات و واقعیات جامعه را صادقانه بازتاب می‌دهند و همین امر موجب اعتماد و پذیرش گسترده پیام‌های آنان می‌شود.

حمیدی با قدردانی از مواضع و همراهی جامعه هنری استان گلستان گفت: هنرمندان با بیانیه‌ها، پیام‌ها و حضور مؤثر خود، در مسیر روشنگری و تقویت انسجام اجتماعی گام برداشته‌اند که این ظرفیت ارزشمند باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تأکید بر نقش پیشکسوتان در تربیت نسل آینده هنرمندان افزود: انتقال تجربه و دانش به نسل جوان، ماندگارترین میراث هنرمندان است و می‌تواند مسیر رشد و تعالی هنر در جامعه را هموارتر سازد.