تجمع اصحاب فرهنگ و هنر لرستان برای بیعت با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بسیج هنرمندان استان لرستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و انجمن‌ها و صنوف فرهنگی و هنری، با صدور اطلاعیه‌ای مشترک، از اصحاب فرهنگ و هنر استان برای حضور در «تجمع شبانه اصحاب فرهنگ و هنر در بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از رزمندگان جبهه مقاومت» دعوت به عمل آوردند.

بیعت با رهبر معظم انقلاب؛ تجدید میثاق با ولایت

این تجمع شبانه با هدف تجدید بیعت با مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به عنوان فرمانده کل قوا و اعلام حمایت قاطع از رزمندگان و نیروهای مسلح ایران اسلامی برگزار می‌شود.

اصحاب فرهنگ و هنر لرستان با حضور در این مراسم، بار دیگر وفاداری خود را به ولایت فقیه و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.

جامعه فرهنگی و هنری لرستان با حضور پرشور خود، پیام روشنی را به دشمنان خواهد فرستاد که هنرمندان این دیار همواره در کنار مدافعان وطن و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

شنبه ۸ فروردین؛ ساعت ۲۰:۳۰ در خرم‌آباد

این مراسم روز شنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۵، ساعت ۲۰:۳۰ در خرم‌آباد، خیابان انقلاب، نبش بعثت برگزار خواهد شد.

این تجمع با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری همراه خواهد بود.

سازمان بسیج هنرمندان استان لرستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و انجمن‌ها و صنوف فرهنگی و هنری از تمامی هنرمندان، اهالی قلم، فعالان فرهنگی، اصحاب رسانه و عموم مردم هنردوست استان دعوت می‌کنند تا با حضور گسترده خود در این تجمع، یکپارچگی و همبستگی جامعه فرهنگی و هنری لرستان را در بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از رزمندگان جبهه مقاومت به نمایش بگذارند.