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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱

گلچین: هنرمندان همیشه کنار مردم ایستاده‌اند

گلچین: هنرمندان همیشه کنار مردم ایستاده‌اند

گرگان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: جامعه هنری در همه شرایط، مسئولانه همراه مردم بوده و نقش خود را فراتر از صحنه‌های نمایش ایفا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین، عصر جمعه همزمان با روز ملی هنرهای نمایشی، در دیدار با داوود سعیدی، هنرمند پیشکسوت تئاتر، ضمن گرامیداشت این روز، از تلاش‌ها و خدمات هنرمندان عرصه نمایش قدردانی کرد.

گلچین در این دیدار با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، جمعی از فرماندهان و مردم کشور، اظهار کرد: هنرمندان همواره چراغ‌دار مسیر فرهنگ و هنر بوده‌اند و نقش آنان تنها به صحنه‌های نمایش محدود نمی‌شود، بلکه در عرصه‌های اجتماعی نیز حضوری فعال و اثرگذار دارند.

وی با اشاره به همراهی هنرمندان با مردم در شرایط مختلف افزود: جامعه فرهنگی و هنری کشور در تمامی بزنگاه‌ها، از جمله رویدادهای اخیر، نشان داده که در کنار مردم ایستاده و نسبت به مسائل جامعه دغدغه‌مند است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: حضور هنرمندان در صحنه‌های مختلف، بیانگر تعهد آنان به ارزش‌های ملی و فرهنگی است و این همراهی، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌رود.

گلچین با تأکید بر اهمیت نقش خانواده‌ها در مسیر فعالیت هنرمندان گفت: بدون تردید، همراهی خانواده‌ها پشتوانه‌ای مهم برای استمرار فعالیت‌های فرهنگی و هنری است و باید مورد توجه و قدردانی قرار گیرد.

در این دیدار که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و جمعی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای برگزار شد، از سال‌ها تلاش داوود سعیدی در عرصه هنرهای نمایشی تجلیل و از همراهی خانواده این هنرمند نیز قدردانی شد.

کد مطلب 6784968

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