به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین، عصر جمعه همزمان با روز ملی هنرهای نمایشی، در دیدار با داوود سعیدی، هنرمند پیشکسوت تئاتر، ضمن گرامیداشت این روز، از تلاش‌ها و خدمات هنرمندان عرصه نمایش قدردانی کرد.

گلچین در این دیدار با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، جمعی از فرماندهان و مردم کشور، اظهار کرد: هنرمندان همواره چراغ‌دار مسیر فرهنگ و هنر بوده‌اند و نقش آنان تنها به صحنه‌های نمایش محدود نمی‌شود، بلکه در عرصه‌های اجتماعی نیز حضوری فعال و اثرگذار دارند.

وی با اشاره به همراهی هنرمندان با مردم در شرایط مختلف افزود: جامعه فرهنگی و هنری کشور در تمامی بزنگاه‌ها، از جمله رویدادهای اخیر، نشان داده که در کنار مردم ایستاده و نسبت به مسائل جامعه دغدغه‌مند است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: حضور هنرمندان در صحنه‌های مختلف، بیانگر تعهد آنان به ارزش‌های ملی و فرهنگی است و این همراهی، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌رود.

گلچین با تأکید بر اهمیت نقش خانواده‌ها در مسیر فعالیت هنرمندان گفت: بدون تردید، همراهی خانواده‌ها پشتوانه‌ای مهم برای استمرار فعالیت‌های فرهنگی و هنری است و باید مورد توجه و قدردانی قرار گیرد.

در این دیدار که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و جمعی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای برگزار شد، از سال‌ها تلاش داوود سعیدی در عرصه هنرهای نمایشی تجلیل و از همراهی خانواده این هنرمند نیز قدردانی شد.