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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

حمله اسرائیل به مرکز الحضاره لبنان؛ ۲۰۰ هزار جلد کتاب در آتش سوخت

حمله اسرائیل به مرکز الحضاره لبنان؛ ۲۰۰ هزار جلد کتاب در آتش سوخت

رژیم صهیونیستی در حملات خود به لبنان انبار کتاب مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی را هدف قرار داد و ۲۰۰ هزار جلد در آتش سوخت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان حمله رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان، ساختمان انبار کتاب مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی در بیروت هدف موشک قرار گرفت و به کلی تخریب شده و در آتش سوخت.

حمله اسرائیل به مرکز الحضاره لبنان، ۲۰۰ هزار جلد کتاب در آتش سوخت

مرکز الحضارة یک مؤسسه تولید و نشر اندیشه انقلاب اسلامی در جهان عرب است که عمدتا آثار درجه اول فکری تولید شده در ایران را ترجمه و در جهان عرب توزیع می‌کند. این مرکز در بین اندیشمندان جهان عرب شناخته شده است و به عنوان مرجعیت اندیشه شیعی و اسلامی در جهان عرب محسوب می‌شود.

حمله اسرائیل به مرکز الحضاره لبنان، ۲۰۰ هزار جلد کتاب در آتش سوخت

در این حمله انبار کتاب مرکز، حاوی حدود ۲۰۰ هزار جلد کتاب، تخریب شده و در آتش سوخت.

رژیم سصهیونیستی بارها با اقداماتی از این دست ثابت کرده است با هدف قراردادن تفکر ناب اسلامی، دشمن گسترش تمدن شیعی در سطح جهان است؛ حال آنکه اندیشه و حقیقت مرگ‌ناپذیر و غیر قابل توقف است.

کد مطلب 6785025
سیده فاطمه سادات کیایی

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    نظرات

    • IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      1 0
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      خاک بر سر دولت مفعول لبنان. دریغ از یه حرکت علیه تجاوز دشمنان. یعنی بدبخت تر از این آدمها هم داریم؟
    • IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      1 0
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه

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