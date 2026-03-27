حمله اسرائیل به مرکز الحضاره لبنان؛ ۲۰۰ هزار جلد کتاب در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان حمله رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان، ساختمان انبار کتاب مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی در بیروت هدف موشک قرار گرفت و به کلی تخریب شده و در آتش سوخت.

مرکز الحضارة یک مؤسسه تولید و نشر اندیشه انقلاب اسلامی در جهان عرب است که عمدتا آثار درجه اول فکری تولید شده در ایران را ترجمه و در جهان عرب توزیع می‌کند. این مرکز در بین اندیشمندان جهان عرب شناخته شده است و به عنوان مرجعیت اندیشه شیعی و اسلامی در جهان عرب محسوب می‌شود.

در این حمله انبار کتاب مرکز، حاوی حدود ۲۰۰ هزار جلد کتاب، تخریب شده و در آتش سوخت.

رژیم سصهیونیستی بارها با اقداماتی از این دست ثابت کرده است با هدف قراردادن تفکر ناب اسلامی، دشمن گسترش تمدن شیعی در سطح جهان است؛ حال آنکه اندیشه و حقیقت مرگ‌ناپذیر و غیر قابل توقف است.