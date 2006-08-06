مشاور علمي ناشران لبناني در گفتگو با مهر : همكاري ناشران ايران و لبنان به گسترش كتب شيعي مي انجامد

دكتر علي رعيتي ، كارشناس مسائل فرهنگي جهان عرب در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران نشر كتاب شيعي در جهان اسلام گسترش يافت و بيروت به مركز تجمع ناشران شيعي تبديل شد و كار نشر اين كتاب ها رونق گرفت.

وي ادامه داد: از قديم مثلي در جهان عرب شهرت داشته است با اين مضمون كه : " مصري ها مي نويسند ، لبناني ها آن را چاپ مي كنند و عراقي ها كتاب را مي خوانند " . بيروت از سال هاي دور نقش محوري در نشر كتاب داشت و اين مثال به خوبي ساختار توليد كتاب و نشر آن در بازار جهان اسلام را نشان مي دهد . اما با شروع جنگ اخير بين لبنان و اسرائيل به نشر كتاب در بيروت و به خصوص نشر كتاب هاي شيعي لطمه و خسارت هاي زيادي وارد شد.

اين كارشناس فرهنگي در خصوص خسارت هاي وارد آمده به صنعت نشر كتاب در لبنان گفت : بيشترين تجمع دارالنشرهاي (ناشران) بيروت در منطقه جنوب اين شهر، در محدوده كمربند امنيتي حزب الله قرار دارد و مركز آنها در شارع (خيابان) دكاش و شارع سيد عباس موسوي كه به " بئر العبد " شهرت دارد قرار گرفته كه اين منطقه در بمباران هاي اسرائيل خسارت هاي زيادي ديده است .

وي يادآور شد : وضعيت ركود و توقف در نشر بيروت موقتي است زيرا رونق بازار نشر به وضعيتي كه در بيروت قرار دارد وابسته نيست . به هر حال لبنان بازار بزرگ كتاب هاي شيعي نيست ؛ يعني كتاب هايي كه در بيروت به چاپ مي رسد الزاما در لبنان خوانده نمي شود و بخش عمده اي از آنها صادر مي شود . با تخريب زيرساخت هاي اقتصادي در بيروت نشر كتاب هم به طور موقت مختل شده كه اميدواريم به سرعت خسارت ها جبران شود. اين مساله با توجه به اقتصاد قوي نشر در بيروت به سرعت انجام خواهد شد.

وي درباره ارتباط ناشران ايراني و بيروتي گفت : رابطه ناشران لبناني با ايراني از قبل بسيار خوب بوده و اين روابط با پيروزي انقلاب تنگاتنگ شد . پس از انقلاب با رونق حوزه هاي علميه در ايران و توجه به منابع اسلامي در دانشگاه ها بيشتر شد و انبوهي از پايان نامه ها در اين باره نوشته شد. به طور طبيعي نياز به كتاب هاي عربي بيشتر شد كه بخش عمده اي از اين كتابها در لبنان به چاپ مي رسيد .

اين كارشناس مسائل فرهنگي جهان عرب در ادامه خاطرنشان كرد : در سال هاي اخير به خصوص در 5 - 6 سال اخير بخش خصوصي نشر ايران مراودات گسترده اي با ناشران بيروتي برقرار كرد و توليد كتاب شيعي در لبنان گسترش يافت . ناشران بيروت در سال هاي اخير توجه ويژه اي به توليد كتاب هايي كرده اند كه فرهنگ ايراني را به جهان اسلام معرفي مي كند.

مشاور علمي ناشران لبناني اضافه كرد : پروژه اي ميان ناشران ايراني و لبناني در حال انجام است كه بر اساس آن پايان نامه هاي فارسي دانشجويان ممتاز ايراني كه با عقل عربي نقطه تلاقي دارد به عربي ترجمه و در بيروت منتشر مي شود.

وي افزود : با توجه به اين كه در زمان حكومت صدام نشر كتاب شيعه در عراق متوقف شده بود و حتي داشتن كتاب مفاتيح الجنان مجازات اعدام را در پي داشت در شرايط كنوني بازار عراق پتانسيل بالايي براي نشر كتاب هاي شيعي دارد. همكاري ناشران ايراني و لبناني در اين عرصه مي تواند به گسترش كتاب هاي شيعي در عراق كمك كند .

دكتر علي رعيتي تصريح كرد : به هر حال نشر انديشه شيعي و ترويج فرهنگ ايراني در جهان اسلام از كانال نشر بيروت مي گذرد. نشر كتاب در بيروت پيشرفته و زودبازده است و مسائل و پيچ و خم هاي اداري كه چاپ كتاب در ايران دارد در بيروت وجود ندارد.