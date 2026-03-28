شهادت یک امدادگر و زخمی شدن ۴ نفر در حمله اسرائیل به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت بهداشت لبنان گزارش داد که در حمله هوایی رژیم اسرائیل به یک آمبولانس دفاع مدنی در کفر تبنیت، منطقه نبطیه، در جنوب لبنان، یک امدادگر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

این وزارتخانه افزود: «این حمله جنایت جنگی دیگری در سلسله نقض‌های مداوم قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو توسط دشمن صهیونیست است که ایجاب می‌کند جامعه بین‌المللی اقداماتی را برای تضمین پاسخگویی و پایان دادن به این نقض‌ها انجام دهد.»

همچنین درچارچوب تجاوز مداوم رژیم اسرائیل به لبنان، اشغالگران حمله هوایی به حومه جنوبی بیروت انجام دادند.

به گزارش المیادین، توپخانه ارتش رژیم اسرائیل مناطق قبریخا، مجدل سلم، الغندوریه، قلاویه، برج قلاویه و المنصوری را درجنوب لبنان هدف قرار داده است.

این حملات بخشی از تجاوز گسترده‌تر رژیم اشغالگر اسرائیل علیه لبنان است که از بامداد دوم مارس از سر گرفته شد. اشغالگران مناطق مختلف لبنان را با تمرکز بر جنوب، دره بقاع و حومه جنوبی بیروت هدف قرار می‌دهند و همزمان تلاش می‌کنند تا به روستاهای مرزی نیز حمله زمینی انجام دهند.

دیروز، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) اعلام کرد که لبنان از دوم مارس، پس از تشدید حملات اسرائیل و تهدیدهای گسترده به آوارگی، با بحران انسانی رو به وخامتی روبرو شده است که بیش از یک میلیون نفر را مجبور به فرار از خانه‌های خود کرده است.