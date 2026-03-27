https://mehrnews.com/x3bGXg ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ کد مطلب 6785091 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ پیکر شهدای جنگ رمضان در ارومیه تشییع شد ارومیه - با حضور باشکوه مردم ارومیه، پیکر شهدای جنگ اخیر در ارومیه تشییع شد. دریافت 22 MB کد مطلب 6785091 کپی شد مطالب مرتبط تشریح جزئیات تشییع پیکر شهید «علی جعفرزاده» در میناب پیکر سرباز مدافع وطن در سراب تشییع شد تشییع شهید مزروعی در رشت تشییع پیکر شهید جنگ رمضان در روستای مؤمنآباد خون شهدا موجب تعمیق همبستگی ملی شده است برچسبها تشییع شهدا جنگ رمضان ارومیه
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