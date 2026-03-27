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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷

پیکر شهدای جنگ رمضان در ارومیه تشییع شد

پیکر شهدای جنگ رمضان در ارومیه تشییع شد

ارومیه - با حضور باشکوه مردم ارومیه، پیکر شهدای جنگ اخیر در ارومیه تشییع شد.

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کد مطلب 6785091

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