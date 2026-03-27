تشریح جزئیات تشییع پیکر شهید «علی جعفرزاده» در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد تشییع و تدفین شهدای جنگ رمضان میناب با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن عرض تسلیت شهادت مقتدای بصیر و مجاهد نستوه، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) و نیز شهدای جنگ رمضان و شهدای مظلوم دبستان شجره طیبه شهر میناب، جزئیات مراسم تشییع یکی از شهدای این حادثه را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید «علی جعفرزاده»، از شهدای جنگ رمضان، روز یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می‌شود.

مسیر این مراسم از ورودی خیابان امام علی (ع) روستای حکمی آغاز شده و به سمت بهشت زهرا و مسجد محمدیه این روستا خواهد بود.

پیکر این شهید والامقام بر روی دستان مردم ولایتمدار و شهیدپرور منطقه تشییع و سپس تدفین خواهد شد.