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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۲

پیکر سرباز مدافع وطن در سراب تشییع شد

پیکر سرباز مدافع وطن در سراب تشییع شد

سراب- پیکر سرباز مدافع وطن شهید مهدی وقار بر دوش مردم سراب تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر سرباز مدافع وطن شهید مهدی وقار روز جمعه بر دوش مردم سراب تشییع و در گلزار شهدا به خاک سپرده شد.

گفتنی است سرباز مدافع وطن شهید مهدی وقار دو روز پیش بر اثر حملات دشمن صهیونی_آمریکایی در تبریز به شهادت رسیده بود.

کد مطلب 6784927

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    نظرات

    • IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      روحشون شاد و یادشان گرامی انشالله انتقام این و همه ی مردم مظلوم ایران از دشمنان خونخوار گرفته بشه با کشتن نتانیاهو وترامپ

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