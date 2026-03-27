پیکر سرباز مدافع وطن در سراب تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر سرباز مدافع وطن شهید مهدی وقار روز جمعه بر دوش مردم سراب تشییع و در گلزار شهدا به خاک سپرده شد.

گفتنی است سرباز مدافع وطن شهید مهدی وقار دو روز پیش بر اثر حملات دشمن صهیونی_آمریکایی در تبریز به شهادت رسیده بود.