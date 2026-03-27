فیدان: کشورهای منطقه وارد بازی اسرائیل نشوند

به گزارش خبرگزاری مهر، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه در سخنانی گفت: کشورهای خلیج فارس نباید وارد بازی اسرائیل شوند.

وی افزود: البته برخی کشورهای خلیج فارس به حرف‌های ما گوش می‌دهند اما برخی نیز می‌گویند اگر ۵۰ موشک به شما برسد چه می‌کنید؟

وی ادامه داد: تأثیر اسرائیل بر سیاست‌های (آمریکا) و دستکاری‌های آن به طور فزاینده‌ای آشکار شده است این موضوع اکنون به طور جدی در میان جناح راست آمریکا مورد بحث قرار گرفته و همچنین در میان عموم مردم مطرح می‌شود.

فیدان افزود: همچنین این مساله دیگر به عنوان یک نظریه توطئه دیده نمی‌شود؛ بلکه یک مساله جدی است که در محافل روشنفکران مطرح شده است.

وی رژیم صهیونیستی را بزرگ‌ترین مانع در برابر صلح دانست و افزود: بی‌ثباتی منطقه‌ای منجر به درگیری‌های طولانی‌مدت بین کشورهای مختلف و جوامع می‌شود.

فیدان تصریح کرد: اولویت آنکارا، پایان دادن به جنگ و جلوگیری از گسترش بیشتر آن است.

وزیر خارجه ترکیه در ادامه گفت: اولویت اول ما جلوگیری از شروع جنگ بود. دوم، جلوگیری از گسترش جنگ.سوم، دور نگه داشتن ترکیه از این جنگ.

وی درباره روند مذاکرات نیز گفت: به نظر می‌رسد که در مذاکرات به مرحله‌ای رسیده‌ایم. دست‌کم مذاکرات آغاز شده و پیام‌هایی از طریق پاکستان منتقل می‌شود. آمریکایی‌ها این روند را با ما هماهنگ می‌کنند و ما نیز با ایرانی‌ها در حال گفت‌وگو هستیم. امروز نیز نشست‌های طولانی با هر دو طرف، به‌ویژه با ایران، داشتیم.

فیدان با اشاره به کاهش اعتماد ایران به آمریکا گفت: ایران به‌طور قابل‌درکی با کاهش شدید اعتماد به آمریکا مواجه است. در دو مورد قبلی مذاکرات نیز شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که به وضعیت جنگی انجامید. اکنون این پرسش مطرح است که در دور سوم چه رخ خواهد داد.