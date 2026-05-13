زنگ خطر جمعیت در گیلان، مازندران و البرز به صدا درآمد

معاون وزیر بهداشت گفت: تعداد مرگ در سه استان گیلان، مازندران و البرز از تعداد تولد بیشتر است و زنگ خطر است.