به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله کریمی رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان جاسک در این آیین با اشاره به برنامه‌های آموزشی این جمعیت، اظهار کرد: با برگزاری دوره‌های تخصصی مداوم، چالش کمبود نیروی متخصص در سطح شهرستان برطرف شده و اکنون شاهد حضور نیروهای ورزیده در عملیات‌ها هستیم.

وی به اجرای طرح «نذر خدمت» در بخش لیردف اشاره کرد و افزود: در قالب این طرح ملی، خدماتی به ارزش ۳ میلیارد تومان در بخش ویزیت رایگان و حدود ۴۵۰ میلیون تومان در حوزه تأمین دارو و اقلام حمایتی به مردم شریف این منطقه ارائه شده است.

کریمی همچنین برگزاری مانورهای تخصصی آمادگی در برابر بحران‌هایی نظیر سونامی، زلزله و حملات هوایی را از جمله اقدامات راهبردی این جمعیت برای ارتقای سطح تاب‌آوری جامعه برشمرد.

در ادامه این مراسم احمد جمالدینی فرماندار شهرستان جاسک با قدردانی از حضور همیشگی نیروهای امدادی در صحنه، به نقش حیاتی هلال‌احمر در حوادثی همچون سیل روستای «نگر» اشاره کرد و گفت: با توجه به وسعت جغرافیایی شهرستان جاسک، ضرورت دارد که تربیت نیروهای بومی و حفظ آمادگی عملیاتی در تمامی نقاط شهرستان به عنوان یک اولویت دنبال شود.

وی با بیان اینکه هلال‌احمر نماد همبستگی اجتماعی در روزهای سخت است، افزود: توسعه تجهیزات امدادی و نوسازی ناوگان لجستیکی در سواحل مکران از ضرورت‌هایی است که برای مدیریت سریع‌تر بحران‌های احتمالی در دستور کار قرار دارد. همچنین معتقدیم حضور پررنگ جوانان داوطلب در این نهاد، نه تنها امنیت روانی جامعه را ارتقا می‌دهد، بلکه بهترین الگو برای ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در میان نسل جدید است.

فرماندار جاسک در پایان با تمجید از پیشینه درخشان این نهاد، خدمات هلال‌احمر را از دوران دفاع مقدس تاکنون ستودنی و ارزشمند دانست.

بر اساس این گزارش، در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس از تلاش‌های ۳۰ نفر از داوطلبان، مربیان و امدادگران برگزیده که در مأموریت‌های اخیر نقش‌آفرینی مؤثری داشتند، قدردانی به عمل آمد.