دعوت به مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج محمد پاکپور

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از عموم مردم شریف، مؤمن و انقلابی، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، علما و روحانیون، دانشگاهیان و فرهنگیان، برای شرکت در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید محمد پاکپور دعوت کرد.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
سپهبد شهید حاج محمد پاکپور، از برجستهترین فرماندهان مکتب مقاومت و از چهرههای شناختهشدهی اخلاص و تدبیر، عمر پربرکت خود را وقف پاسداری از اسلام، انقلاب و امنیت مردم کرد و سرانجام با شهادت، مُهر قبولی مجاهدتهای خالصانهاش را دریافت. بزرگداشت مقام این شهید والامقام، تجدید عهدی است با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و یادآوری این حقیقت روشن که راه عزت، از مسیر ایمان، بصیرت و فداکاری میگذرد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم شریف، مؤمن و انقلابی، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، علما و روحانیون، دانشگاهیان و فرهنگیان، دعوت مینماید با حضور پرشور خود در مراسم گرامیداشت این شهید والامقام، ضمن تکریم مقام شامخ شهدا، پیام وحدت، استقامت و قدرشناسی ملت ایران را به نمایش بگذارند.
زمان مراسم: پنجشنبه ۷ خرداد، ساعت: ۱۶:۰۰
مکان: تهران، مسجد پیامبر اعظم (ص)، شهرک شهید محلاتی
