دریافت 3 MB کد مطلب 6849188 https://mehrnews.com/x3cdFn ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶ کد مطلب 6849188 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶ کوثری: آمریکاییها جز زور متوجه چیز دیگری نمیشوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: برخورد با آمریکاییها باید تشدید شود. کپی شد مطالب مرتبط کوثری: با وحدتمان مشت محکمی بر دهان استکبار میکوبیم سردار کوثری: ترامپ و نتانیاهو فاقد تعادل هستند ۸۳۰ مسئول دفتر بسیج دانشجویی خطاب به رهبر انقلاب: حکم آنچه تو فرمایی برچسبها کمیسیون امنیت ملی مجلس ایالات متحده امریکا مجلس شورای اسلامی
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