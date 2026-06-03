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کد مطلب 6849188
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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

کوثری: آمریکایی‌ها جز زور متوجه چیز دیگری نمی‌شوند

کوثری: آمریکایی‌ها جز زور متوجه چیز دیگری نمی‌شوند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: برخورد با آمریکایی‌ها باید تشدید شود.

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