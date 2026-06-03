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کد مطلب 6849473
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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

سخنگوی دولت: نسل‌های مختلف، همه فرزندان ما هستند

سخنگوی دولت: نسل‌های مختلف، همه فرزندان ما هستند

مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: نسل‌های مختلف، همه فرزندان ما هستند. فرزندانمان را با تمام اختلاف‌ها بسیار دوست داریم.

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