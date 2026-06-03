دریافت 3 MB کد مطلب 6849473 https://mehrnews.com/x3cdMb ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ کد مطلب 6849473 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ سخنگوی دولت: نسلهای مختلف، همه فرزندان ما هستند مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: نسلهای مختلف، همه فرزندان ما هستند. فرزندانمان را با تمام اختلافها بسیار دوست داریم. کپی شد مطالب مرتبط مهاجرانی: دولت در روزهای سخت نشان داد که کنار مردم میایستد مهاجرانی: تداوم وضعیت جنگی در دولت/ اینترنت از حقوق مردم است پایان مراسم یادبود شهدای میناب؛ دوباره کبوترهایمان را پیدا میکنیم! برچسبها مهاجرانی سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی عید سعید غدیرخم
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