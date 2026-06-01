به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، آخرین شب از برنامه شهدای مدرسه میناب شب گذشته ۱۰ خرداد با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، علی ربیعی دستیار و مشاور اجتماعی رییس جمهور، رائد فریدزاده رییس سازمان سینمایی، مهدی شفیعی معاون امور هنری، حامد جعفری مدیرعامل بنیاد فارابی، نیکنام حسینی‌پور مدیر روابط عمومی وزارت فرهنگ‌ و ارشاد، محمد بهرامی بازیگر تئاتر، فرزین محدث بازیگر سینما و تئاتر، مجید قناد، علی روئین تن، سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶، محمدرضا کارچی مشاور شهردار منطقه ۶، ابوالفضل روغنی گلپایگانی دبیرکل اتاق بازرگانی، محمود اولیایی رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق و جمعی از مدیران اتاق بازرگانی صنعت معدن و کشاورزی ایران و ... در خانه هنرمندان برگزار شد.

در ابتدای این برنامه همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما با اشاره به چگونگی شکل‌گیری این برنامه گفت: سه خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی جزو وظایف اجتماعی خود می‌دانستند که در بزنگاه‌هایی از این دست، به شیوه هنری خود، درد و رنج مردم و تجاوز وحشیانه صورت‌گرفته توسط آمریکا و اسرائیل علیه کشور را روایت کنند.

وی ادامه داد: یک گروه ۷۳ نفره در این شب‌ها زحمت کشیدند و این برنامه را برای مردم اجرا کردند و از من خواستند از هیچکس اسم نبرم.

مدیرعامل خانه سینما با قدردانی از حضور مسئولانی از وزارت ارشاد، سازمان سینمایی، اتاق بازرگانی و شهرداری منطقه ۶ بیان کرد: شهرداری منطقه ۶ بدون کوچک‌ترین دخالتی در محتوای برنامه کنار ما قرار گرفت. آقای روحانی شهردار منطقه ۶ و همکارانشان با نهایت صمیمیت امکانات برپایی این برنامه را در اختیار ما گذاشتند.

اسعدیان در پایان گفت: جا دارد از حمایت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران نیز بدون هیچ چشم‌داشتی تشکر کنم. این نوع برنامه‌ها ادامه خواهد داشت و سعی می‌کنیم به شکل خودمان، تصاویری از این جنگ تحمیلی سوم را به تصویر بکشیم.

بعد از صحبت های همایون اسعدیان، یک گروه موسیقی دمام‌زنی جنوبی را اجرا کردند و سپس نوبت به نوازندگان ویولن رسید.

در ادامه شیدا خلیق روی صحنه رفت و نقش یکی از مادران داغدار میناب را به مدت ۱۰ دقیقه روایت کرد. سپس مرضیه برومند برای اجرای خود روی صحنه رفت و نقش یک مادر شهید دفاع مقدس را بازی کرد که حالا نوه‌اش هم در مدرسه میناب شهید شده است.

در ادامه پرویز پرستویی روی سن رفت و در حالیکه نقش یک معلم را ایفا می‌کرد به صورت نمادین نام شاگردان مدرسه میناب را همراه با مردم حضور و غیاب کرد.

پرستویی در ادامه از حضار خواست تا جملاتی که می‌گوید را با او تکرار کنند: «ما دوباره کبوترهای‌مان را با مهربانی پیدا خواهیم کرد، دست زیبایی را خواهد گرفت، روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است، روزی که هر لب ترانه‌ای‌ است تا کمترین سرود بوسه باشد، انتظار می‌کشیم حتی روزی که دیگر نباشیم.»

در پایان گروه دمام‌نوازی جنوب به یاد بچه‌های میناب به اجرای برنامه پرداختند.