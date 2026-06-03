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کد مطلب 6849558
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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸

روایت بازمانده ترور میناب از شهادت کودکان

روایت بازمانده ترور میناب از شهادت کودکان

در این ویدیو روایت بازمانده ترور میناب از شهادت کودکان در مدرسه شجره طیبه میناب را مشاهده می‌کنید.

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