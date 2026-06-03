دریافت 2 MB کد مطلب 6849558 https://mehrnews.com/x3cdNV ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸ کد مطلب 6849558 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸ روایت بازمانده ترور میناب از شهادت کودکان در این ویدیو روایت بازمانده ترور میناب از شهادت کودکان در مدرسه شجره طیبه میناب را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط قهرمان ژیمناستیک که توسط دشمن شهید شد نمایندگان ولی فقیه:جبهه مقاومت رکن استوار راهبردی دفاعی جهان اسلام است منصوریان: صدای کودکان میناب هستیم برچسبها مدرسه شجره طیبه میناب انفجار تروریستی شهید
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