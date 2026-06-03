نمایندگان ولی فقیه:جبهه مقاومت رکن استوار راهبردی دفاعی جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان ولی فقیه در استانها در بیانیه پایانی اجلاس خود تاکید کردند که جبهه مقاومت رکن استوار راهبردی دفاعی جهان اسلام و جزء جداییناپذیر آرمانهای انقلاب اسلامی است.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
"یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ"
حمد و سپاس بیکران به درگاه خداوند قادر متعال که انسان را به نور ولایت هدایت نمود، و درود و صلوات بیپایان به پیشگاه پیامبر اعظم خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) و خاندان پاک و معصومش، ائمه هدی (علیهم السلام) که ایزد متعال نظام جامع بشریت را بر مدار امامت و ولایت ایشان کرامت بخشید، و با عرض ادب و ارادت خالصانه به پیشگاه حضرت بقیهالله الأعظم، مهدی موعود (أرواحنا فداه) که دلهای مؤمنان در انتظار طلوع خورشید عدالتش میتپد.
گرامی می داریم یاد و نام بلندِ بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی،احیاگر اسلام ناب محمدی،مراد و مقتدای امام شهید؛ حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) که روح ایمان و جهاد و استقلال طلبی و آزادیخواهی را در کالبد ملت ایران و ملتهای آزاده جهان دمید و افقهای آرمانی را پیش چشم جهانیان گشود.
سلام بر تمامی شهیدان راه حق و آزادی، از قیام خونین پانزده خرداد تا حماسه ماندگار جنگ رمضان در پهنه ایران اسلامی و جغرافیای جبهه مقاومت.
درود بیپایان به روح ملکوتی مرجع عالیقدر، رهبر عظیمالشأن و مجاهد نستوه، ولی امر مسلمین و امام شهید امت، حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) امام مجاهدی که خود آیهای تمامعیار از عبودیت و مجاهدت، استقامت و خدمت و آفرینش تمدن بود و شهادتش نقطه عطفی در بعثت ملی، بیداری منطقهای و شکلگیری نظمی نوین را در معادلات جهانی رقم زد و پیروزی و اقتدار ایران را در جغرافیای جهان پدید آورد و الهامبخش جهانیان در پیمودن راه آزادگی گردید.
ما نمایندگان ولی فقیه که خدمتگزاری به امام و امت را افتخار خود میدانیم، در آستانه عید بزرگ بشریت، عید امامت و ولایت، عید سعید غدیر خم، و سالگرد ارتحال امام راحل عظیمالشأن، ضمن تأکید بر تداوم حضور پرشور، آگاهانه و همیشگی در صحنه همگانی و ملی، نکاتی چند را حسب مقتضای شرایط کنونی اعلام میداریم:
۱. پیمان استوار و ناگسستنی خود را با آرمانهای بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)، و امام شهید امت حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه)، و تمامی شهیدان سرافراز انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت ابراز میداریم و بیعت آگاهانه و مستدام خود را با خلف صالح امام شهید،فقیه عالیمقام و رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله حاج سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) تا پای جان اعلام مینماییم.
این بیعت که ریشه در عهد غدیر و فرهنگ عاشورایی دارد، تعهدی است بر التزام الهی به راه روشن انقلاب تا تحقق کامل وعدههای الهی و طلوع خورشید ولایت عظمی، که خود و آحاد مسئولان و ملت شریف را به التزام قلبی و عملی به آن توصیه و تأکید مینماییم.
۲. حضور میلیونی خودانگیخته و مستمر آحاد ملت بزرگ، مؤمن و آگاه و بینظیر ایران، به ویژه در تجمعات شبانه و اجتماعات عظیم مردمی، تجلی آیات الهی حضور و جهاد بوده، شایسته هزاران تحسین و تقدیر و جانفشانی به پیشگاه این مردم صبّار و شکور است. تأکید میشود این حضور پرشور و آگاهانه و مسئولانه که ضامن بقا و اقتدار و پیروزی و پیشرفت ایران عزیز است، هر زمان که رهبری فرزانه و حکیم انقلاب اراده فرمایند و مصالح عالیه کشور ایجاب کند، با قوت و صلابت تداوم خواهد یافت.
۳. حمله ددمنشانه و جنایتبار به حریم مقدس ایران اسلامی و خاک پاک میهن، و به شهادت رساندن رهبر بزرگ امت، سرداران و مسئولان خدوم و آحاد مردم مظلوم، به ویژه کودکان بیگناه و دانشآموزان عزیز و معصوم مدرسه شجره طیبه میناب، جنایتی نیست که از آن بتوان گذشت. تهاجم وحشیانه به بیت مرجعیت شیعه و زعامت امت اسلامی و مقتدای یگانه آزادگان جهان، گرچه با پاسخ برقآسا و ضربات بنیانکن نیروهای مقتدر مسلح جمهوری اسلامی ایران روبرو شد و درس عبرتی فراموشناشدنی به آمریکای جنایتکار و رژیم رو به زوال صهیونیستی و دولتهای مفلوک حامی آنان داد، اما شعلههای آتش خشم و انتقام ملت ایران فرو نخواهد نشست. پرونده انتقام از مباشران و آمران این جنایات به فضل الهی باز خواهد ماند و رزمندگان جبهه مقاومت و جهان اسلام در هر جا و هر زمان و به موقع به سراغ جنایتکاران رفته و انتقام خونهای بهناحق ریخته را خواهند ستاند و تا تحقق این مطالبه ملی و شرعی از پای نخواهند نشست.
۴. از مجاهدتهای بیوقفه، رشادتهای کمنظیر و ایثارگریهای خالصانه تمامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران؛ سپاه سرافراز پاسداران انقلاب اسلامی، بسیجیان جان برکف، ارتش مقتدر جمهوری اسلامی، نیروهای تلاشگر نیروی انتظامی و سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، رزمندگان سلحشور مرزبانی زمینی و دریایی و به ویژه دلاورمردان نیروی هوافضا و یگانهای موشکی تشکر وافر به عمل میآوریم. این عزیزان نماد عزت، صلابت و غیرت ملی و مایه اقتدار و استقلال ایران اسلامی هستند و تقویت قوت و قدرت همهجانبه ایشان مورد انتظار و مطالبه همگان است.
۵. از مسئولان و مدیران دلسوز در قوای سهگانه، خصوصاً دولت محترم و خدمتگزار که در این شرایط دشوار سنگربان خدمترسانی بودهاند، و نیز خادمان بیادعای عرصههای تولید و خدمات عمومی، صمیمانه تشکر میشود. از نیروهای خدوم و فداکار هلالاحمر و امداد و نجات و آتشنشانان عزیز، به ویژه نیروهای مخلص گروههای جهادی که در صحنههای بحران نماد نوعدوستی و ایثارند، و همچنین پزشکان، پرستاران و کادر درمان و مراکز درمانی و اورژانس که به واقع مجاهدان خط مقدم حفظ سلامت و حیات مردم بودهاند، نکوداشتی ویژه داریم. صمیمانه از مبلغان و وعاظ گرانقدر و هیئتهای مذهبی و به طور خاص مداحان و ذاکران با اخلاص اهل بیت (علیهم السلام) که با نوای گرم و هنر متعهد خود، شور و شعور حماسه و بصیرت را در جامعه ارتقا بخشیدهاند، و از اهالی شعر و ادب، هنرمندان متعهد و اصحاب رسانه، بالاخص رسانه ملی که پرچمدار این عرصه خطیر بوده و روایتگر حقیقت در طوفان دروغپراکنیها بودهاند، کمال امتنان و سپاس را داریم.
۶. بر نقش بیبدیل و تاریخی مراجع عظام، حوزههای علمیه و جامعه روحانیت، خصوصاً ائمه محترم جمعه و جماعات، به عنوان پرچمداران هدایت فکری و معنوی جامعه تأکید و تقدیر میشود. از تمامی فضلا، اساتید، مبلغان و طلاب علوم دینی تقاضا میشود با آمادگی کامل و بهرهگیری از شیوههای نوین و کارآمد تبلیغی، خصوصاً در ایام پرشور محرم و صفر که پیش روست، برای تبیین معارف ناب اسلام محمدی و ترویج گفتمان مقاومت و امید در سطوح مختلف جامعه اهتمام ویژهای ورزند. تلاش برای تحقق منویات و رهنمودهای حکیمانه امام شهید (قدس سره) در منشور جاودانه حوزه پیشرو و سرآمد، به عنوان نقشه راه حوزه انقلابی، ضرورتی فوری و وظیفهای تاریخی است.
۷. جمله راهبردی رهبر معظم انقلاب که «مسلماً فریادهای شما در میادین در نتیجه مذاکرات مؤثر است» به این معناست که جنگ پایان نیافته و تخاصم راهبردی و همیشگی ما با آمریکای جنایتکار و صهیونیسم خبیث خصوصا پس از شهادت رهبر شهیدمان صدچندان شده است.
حضور مردم در میادین بسیار راهبردی و اقتدارآفرین و مایه قدرت در مذاکرات است. در این برهه مهم تاریخی، وظیفه مردم نه کاهش که افزایش یافته است؛ چه اینکه اکنون میدان اصلی از جبهههای جنگ به خیابانها منتقل شده است. بنابراین، پشتوانه جنگ دیپلماسی ،در گرو حضور مردم در خیابانهاست. این فریادهای رسای آنان در میادین، موجب تقویت قدرت بازدارندگی میدانی نظام است که آمریکاییهای بدعهد، پیمانشکن، جنایتکار و به ذلت افتاده را به درخواست مذاکره کشانده است.
این فریاد رسا، برگ برنده نظام و پشتوانه مستحکم رزمندگان سلحشور و تیم مذاکرهکننده است که باید از موضع قدرت و اقتدار کامل و بدون ذره ای مسامحه ، وارد هرگونه اقدامی شوند و صرفاً در پی مطالبه حقوق مسلم ملت برآیند
.برهمه مسئولان محترم در تمامی سطوح و به خصوص تیم مذاکره کننده فرض است، دقیقا مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب و اجرای مو به موی دستورات ابلاغی معظم له جهاد و نبرد دیپلماسی خود را تنظیم کرده و گام بردارند و در این مسیر خطیر با اعتماد به وعده های الهی و استمداد از عنایات حضرت ولی عصرارواحنا فداه با روحیه انقلابی وجهادی دستاوردهای بی بدیل ملت را در این عرصه تثبیت نمایند.
۸. اتحاد مقدس آحاد ملت بزرگ ایران، ضرورتی راهبردی و حیاتی برای سربلندی و عبور پیروزمندانه از گردنههای دشوار کنونی است. امت همیشه بیدار ایران با الهام از پیام خونبار امام شهید و شهدای سرافراز، هرگونه تفرقه و تشتت و برجستهسازی اختلافات موجه و غیرموجه را کمک به دشمن و خدمتی آشکار به دشمنان دانسته و با تمام توان از آن پرهیز مینماید، و وحدت در سایه ولایت را مایه اقتدار، استقلال، امنیت و منافع کشور و راهبرد اصلی این روزها و رمز عبور از بحران میشمرد. بدیهی است هرگونه تفرقهافکنی، به هر بهانه و با هر توجیهی، خیانتی آشکار به آرمان انقلاب اسلامی و انحراف از فرمانهای رهبری عزیز بوده و باید به شدت از آن پرهیز گردد و با عوامل آن برخورد قاطع صورت گیرد.
۹. خلیج همیشه فارس و تنگه هرمز موهبتی بیبدیل از جانب خداوند متعال و بخشی جداییناپذیر از هویت تمدنی، تاریخی و فرهنگی ایران بزرگ است. مدیریت تنگه هرمز به عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد و انرژی جهان، حق ذاتی، مسلم و تاریخی ملت ایران است. نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه عظیم مردمی، هیچ گونه حضور نظامی بیگانگان را در آبهای ساحلی و حوزه تمدنی ایران برنخواهند تافت. آینده خلیج فارس، آیندهای بدون حضور نظامی آمریکا و نیروهای فرامنطقهای است و بیگانگان را در آن جایی نیست مگر در قعر آبهایش. هرگونه ماجراجویی در این پهنه آبی با پاسخی قاطع و ویرانگر روبرو خواهد شد.
۱۰. دشواریها و فشارهای طاقتفرسای معیشتی و اقتصادی که ملت مظلوم و مقتدر ایران با آن دست و پنجه نرم میکند، با نگرانی عمیق درک میشود. صبر و متانت این مردم شریف در برابر تورم، بیکاری و گرانی، نشانی روشن بر مرتبه بالای استقامت آنان و حجتی رسا بر همه مسئولان است. از تمامی قوای سهگانه و به ویژه دولت خدمتگزار خواسته میشود که حمایت از سفره و معیشت مردم را در اولویت بیچون و چرای خود قرار دهند. پیشگیری هوشمندانه و قاطع از فساد و رانت، و نظارت کارآمد اقتصادی، زمینهسازی برای رونق تولید، مطالبهای ملی و وظیفهای شرعی برای قوای محترم است. مجلس شورای اسلامی به عنوان عصاره ملت، باید مصوبات خود را منطبق با مطالبات اخیر رهبر معظم انقلاب، مستقیماً معطوف به گرهگشایی از دغدغههای معیشتی، مهار تورم، محرومیتزدایی و اصلاحات لازم در برنامه هفتم کند و همراه با قوای مجریه و قضائیه، نقشه راه دوران پس از جنگ را بر مبنای «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» ترسیم نماید. در همین جا از قوه محترم قضاییه میخواهیم با هرگونه اختلال در معیشت مردم، خصوصاً جریانهای سازمانیافته، به عنوان وقوع جرم در زمان جنگ برخورد کرده و مطابق با قوانین زمان جنگ با این فرصتطلبان سودجو، برخوردی سریع و شدید و مجازات حداکثری حکم و عمل نماید.
۱۱. شعار سال ۱۴۰۵، «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» یک اولویت ملی، جدی و راهبردی است. از مسئولان گرامی قوای سهگانه و سایر دستگاهها و نهادها و دستاندرکاران این عرصه، تقاضا میشود در تحقق آن تلاشی دانشبنیان و جهادی داشته باشند. از کلیه دستگاههای دولتی و حاکمیتی میخواهیم پرچمدار و الگوی عملی جهاد صرفهجویی باشند، و از آحاد ملت بزرگ و بصیر ایران تمنا داریم با مشارکت فعال در جهاد صرفهجویی، رعایت الگوی مصرف و پشتیبانی از تولید داخلی، زمینه شکست دشمن در جنگ اقتصادی را هرچه سریعتر فراهم آورند.
۱۲. به خودمان که مخاطب اول این توصیه هستیم و به همه مسئولان محترم در سطوح مختلف خدمت،سفارش می کنیم، برای تحقق هر چه تمام تر پیام ها، دستورات و خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه ای مدظله العالی تمام تلاش و تعهد خود را به کار گیرند. مشروعیت و مقبولیت همه مسئولان در گرو تبعیت محض، آگاهانه و کامل از اوامر و منویات ایشان به عنوان ولی امر مسلمین و نائب عام امام عصر ارواحنا فداه است و کوتاهی، انحراف یا سهل انگاری در این زمینه خلاف شرع و خیانت به خون شهدا و آرمان های انقلاب خواهد بود.
۱۳. پویش مردمی «جان فدا» به عنوان حرکتی خودجوش و فراگیر با مشارکت میلیونها نفر از اقشار مختلف، تصویری حقیقی از همبستگی ملی است. از سازمان پرافتخار بسیج مستضعفین صمیمانه خواسته میشود نسبت به ساماندهی ثبتنامکنندگان در قالب یگانهای دفاعی، نظامی و خدماتی و ارائه آموزشهای بایسته، اقدام عاجل به عمل آورد تا زمینه برای نقشآفرینی پرشور و سازمانیافته فرزندان ایران در برابر دشمنان میهن فراهم گردد.
۱۴. جبهه مقاومت رکن استوار راهبردی دفاعی جهان اسلام و جزء جداییناپذیر آرمانهای انقلاب اسلامی است. این پیوند از جنس دینی، همآرمانی و همسرنوشتی است و فراتر و عمیقتر از روابط دیپلماتیک میباشد. ملت بزرگ ایران با ملتهای عزیز فلسطین و لبنان، یمن، عراق، یاران و همپیمان در مسیر آزادی قبله اول مسلمانان هستند. در این میان، حمایت مستمر از ملت مقتدر و مظلوم فلسطین عزیز و پشتیبانی همهجانبه از حزبالله قهرمان، خصوصاً در شرایط کنونی، وظیفه شرعی و راهبردی است، و تداوم تعرض به لبنان عزیز با پاسخ همهجانبه جبهه مقاومت روبرو خواهد شد و آتش خشم رزمندگان جبهه مقاومت، سراسر سرزمینهای اشغالی را فراخواهد گرفت. بیتردید پیروزی جبهه حق بر باطل و ظهور منجی بشریت و حاکمیت عبودیت و عدالت، تحقق خواهد یافت که این وعده خدواند قادر متعال است.
"وَ لَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ"
والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
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