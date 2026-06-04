کد مطلب 6850195
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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

جشن عروسی موتوری یک عروس داماد تهرانی در مسیر مهمونی غدیر

جشن عروسی موتوری یک عروس داماد تهرانی در مسیر مهمونی غدیر

لحظاتی پیش از آغاز رسمی مهمونی کیلومتری غدیر

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