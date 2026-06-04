https://mehrnews.com/x3cf59 ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹ کد مطلب 6850207 استانها قزوین استانها قزوین ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹ دقایق آغازین جشن کیلومتری غدیر در قزوین قزوین- جشن کیلومتری غدیر در قزوین از دقایقی پیش آغاز شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6850207 کپی شد مطالب مرتبط مهمونی کیلومتری عید غدیر در تهران ربانی: ولایت فقیه استمرار ولایت پیامبر(ص) و معصومین(ع) است جشن عروسی موتوری یک عروس داماد تهرانی در مسیر مهمونی غدیر آملی لاریجانی: دوری از ولایت، بزرگترین دستاوردها را آسیبپذیر میکند آماده سازی مراسم جشن کیلومتری غدیر در کرمانشاه برچسبها عید سعید غدیرخم مهمونی کیلومتری غدیرخم مهمونی کیلومتری غدیر 1405 قزوین
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