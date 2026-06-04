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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

دقایق آغازین جشن کیلومتری غدیر در قزوین

دقایق آغازین جشن کیلومتری غدیر در قزوین

قزوین- جشن کیلومتری غدیر در قزوین از دقایقی پیش آغاز شد.

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کد مطلب 6850207

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