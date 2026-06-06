دریافت 31 MB کد مطلب 6851673 https://mehrnews.com/x3cfH5 ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸ کد مطلب 6851673 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸ معرفی کتاب غدیر در مدائن کتابِ غدیر در مدائن روایتی داستانی از واقعه غدیر خم با شخصیت محوری یک جوان ایرانی است. کپی شد مطالب مرتبط اردیبهشتِ متفاوت کتاب/ نمایشگاه کتاب چگونه از روزهای بحران عبور کرد؟ معرفی کتاب حالا وقت رفتن به خانه نیست معرفی کتاب خسته نیستم مهرزاد حمیدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور شد محمدجعفر محجوب، از سرآمدان فرهنگ و ادب ایران بود معرفی کتاب کافه پولونیا برچسبها فیلم نوشت معرفی کتاب کتاب و کتابخوانی
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