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کد مطلب 6851673
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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

معرفی کتاب غدیر در مدائن

معرفی کتاب غدیر در مدائن

کتابِ غدیر در مدائن روایتی داستانی از واقعه غدیر خم با شخصیت محوری یک جوان ایرانی است.

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