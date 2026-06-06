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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

مهرزاد حمیدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور شد

مهرزاد حمیدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان کشور شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، مهرزاد حمیدی استاد تمام دانشگاه تهران به عنوان سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان کشور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش مهرزاد حمیدی؛ استاد تمام دانشگاه تهران و معلم باسابقه آموزش و پرورش به عنوان سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان کشور منصوب شد.

مهرزاد حمیدی بیش از ۸ سال معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشت و به عنوان مدیری راهبردی و شخصیتی اخلاقی، ارزش‌مدار، تحول‌گرا و کارآمد در بدنه آموزش و پرورش شناخته می‌شود. جوانگرایی و میدان دادن به جوانان از خصوصیات مدیریتی او بوده و مدیران جوان بسیاری در کنار او رشد و تربیت یافته‌اند.

در دوران مدیریت وی تکیه بر اجرای سند تحول بنیادین، با نگاه علمی و تخصصی مبتنی بر برنامه محوری، اخلاق‌مداری، مدرسه محوری و عمومیت بخشی به فعالیت‌های دانش‌آموزی مورد استقبال ارکان مختلف آموزش و پرورش بویژه دانش‌آموزان قرار گرفت.

تاسیس پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی در مجموعه آموزش عالی و استقرار قانونی فدراسیون ورزش دانش آموزی و راه‌اندازی و استقرار ساختاری سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در مجموعه آموزش و پرورش از اقدامات بنیادی وی در نهادسازی دستگاهی می‌باشد.

قائم مقام سازمان تربیت بدنی کشور، رئیس فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی، مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، معاونت اداری مالی دانشکده و مدیر گروه آموزشی مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، مسئول نشریه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی دانشگاه تهران از دیگر سوابق مدیریتی ایشان می‌باشد.

وی نگارش و تالیف ۱۵ کتاب و اثر فاخر و بیش از ۱۷۰ مقاله علمی-پژوهشی را در کارنامه خود ثبت نموده و در سال ۱۴۰۲ به عنوان استاد برگزیده دانشگاه تهران انتخاب شده است.

حمیدی در دوران تحصیل از جمله جوانان انقلابی و فعال حاضر در پروژه شهید دکتر بهشتی برای کادرسازی مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران و رزمنده دوران دفاع مقدس بود و علوم و معارف دینی و علوم سیاسی را نزد اساتید بزرگی همچون شهید عالیقدر دکتر بهشتی، مرحوم آیت الله حائری شیرازی، آیت الله دری نجف آبادی، استاد دکتر رجبی دوانی آموخت.

کد مطلب 6851657

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