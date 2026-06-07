دریافت 3 MB کد مطلب 6853400 https://mehrnews.com/x3cgqk ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۴ کد مطلب 6853400 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۴ یک پهپاد دشمن در خاک عراق سقوط کرد به گزارش منابع خبری یک پهپاد آمریکایی یا صهیونیستی در خاک عراق سقوط کرد. کپی شد مطالب مرتبط موشکهای ایران معادله وحدت میدانها را تحمیل کرد حال و هوای بناب پس از حمله موشکی به سرزمینهای اشغالی حماس: حمله موشکی ایران، تبلور همبستگی امت اسلامی است وحشت خبرنگار صهیونیستی اینترنشنال در پی حملات موشکی ایران برچسبها عراق اسرائیل پهپاد حمله پهپادی
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