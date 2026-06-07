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کد مطلب 6853400
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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۴

یک پهپاد دشمن در خاک عراق سقوط کرد

یک پهپاد دشمن در خاک عراق سقوط کرد

به گزارش منابع خبری یک پهپاد آمریکایی یا صهیونیستی در خاک عراق سقوط کرد.

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