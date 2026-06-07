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کد مطلب 6853403
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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۴

وحشت خبرنگار صهیونیستی اینترنشنال در پی حملات موشکی ایران

وحشت خبرنگار صهیونیستی اینترنشنال در پی حملات موشکی ایران

چهره وحشت‌زده خبرنگار صهیونیست اینترنشنال در پی حملات موشکی ایران را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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