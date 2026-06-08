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کد مطلب 6853829
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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

سرگردانی مسافران در فرودگاه بن گوریون در پی حمله موشکی ایران

سرگردانی مسافران در فرودگاه بن گوریون در پی حمله موشکی ایران

هواپیماهای مختلف در حال تخلیه مسافران به دلیل ترس از موشک‌های ایرانی در فرودگاه بن گوریون هستند.

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