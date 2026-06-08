دریافت 1 MB کد مطلب 6853829 https://mehrnews.com/x3cgB5 ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲ کد مطلب 6853829 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲ سرگردانی مسافران در فرودگاه بن گوریون در پی حمله موشکی ایران هواپیماهای مختلف در حال تخلیه مسافران به دلیل ترس از موشکهای ایرانی در فرودگاه بن گوریون هستند. کپی شد مطالب مرتبط چگونه موشکهای صدام، ایران را به قدرت موشکی منطقه تبدیل کرد؟ تصاویری از حمله ایران به صنایع پتروشیمی در حیفا چین: درگیری در منطقه به نفع هیچ طرفی نیست برچسبها فرودگاه بن گوریون فرودگاه بن گورین حمله موشکی حمله موشکی به اسرائیل
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