چین: درگیری در منطقه به نفع هیچ طرفی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه چین در واکنش به تحولات منطقه اعلام کرد، ما عمیقا نسبت به تحولات خاورمیانه نگران هستیم.

این وزارت خانه تاکید کرد، از سرگیری درگیری ها در منطقه به نفع هیچ طرفی نیست.

لازم به ذکر است جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس و حملات مکرر آن به مناطق جنوبی لبنان و ضاحیه جنوبی بیروت، شب گذشته حملات موشکی سنگینی را علیه مواضع نظامی این رژیم در شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز با وجود تهدیدات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم پاسخگویی به حملات هشدار گونه، برخی مواضع نظامی و زیرساخت‌های انرژی را هدف حمله قرار داد که این حملات با واکنش نیروهای مسلح ایران و آغاز عملیات نصر علیه رژیم صهیونیستی همراه شد.