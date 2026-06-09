دریافت 58 MB کد مطلب 6854674 https://mehrnews.com/x3cgWk ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۵ کد مطلب 6854674 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۵ روایتی از تسلط و علاقه عجیب رهبر شهید بر اشعار عرفانی روایت علی انسانی مداح اهل بیت از تسلط و علاقه عجیب رهبر شهید بر اشعار عرفانی را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط رهبر انقلاب: باید با ایستادگی و حفظ وحدت، نقشههای دشمن را خنثی کنیم ایران اسلامی بساط سوءاستفادههای دشمن از تنگه هرمز را برخواهد چید سیره اخلاقی و معنوی شهید امت برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شاعر حاج علی انسانی
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