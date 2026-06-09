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کد مطلب 6854674
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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۵

روایتی از تسلط و علاقه عجیب رهبر شهید بر اشعار عرفانی

روایتی از تسلط و علاقه عجیب رهبر شهید بر اشعار عرفانی

روایت علی انسانی مداح اهل بیت از تسلط و علاقه عجیب رهبر شهید بر اشعار عرفانی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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