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کد مطلب 6854695
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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۴

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به ۲ شهرک در جنوب لبنان

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به ۲ شهرک در جنوب لبنان

منابع خبری از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به دو شهرک العباسیه و الرمادیه در شهر صور در جنوب لبنان خبر داد.

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