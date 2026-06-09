دریافت 1 MB کد مطلب 6854695 https://mehrnews.com/x3cgWL ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۴ کد مطلب 6854695 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۴ حملات هوایی رژیم صهیونیستی به ۲ شهرک در جنوب لبنان منابع خبری از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به دو شهرک العباسیه و الرمادیه در شهر صور در جنوب لبنان خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط سریال بدعهدیهای رژیم صهیونیستی و تجاوز به جنوب لبنان گزینههای «بد و بدتر» ترامپ در مذاکرات آتشبس با ایران ساماندهی عرصه ۱۲ هکتاری قلعه تاریخی «فلکالافلاک» برچسبها لبنان مقاومت لبنان رژیم صهیونیستی جنوب لبنان
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