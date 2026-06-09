عطا حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع ساماندهی اطراف قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک»، اظهار داشت: باهمت مدیریت ارشد استان و همچنین حمایت‌های بی‌نظیر وزیر میراث‌فرهنگی، طرحی تصویب شد که تمام عرصه ۱۲ هکتاری «فلک‌الافلاک» ساماندهی شود.

وی عنوان کرد: قبل از جنگ رمضان، تخلیه سپاه از حریم و دامنه قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک» را داشتیم، بعدازاین تخریب‌ها بعد از حمله رژیم صهیونیستی - آمریکایی، تا حدودی سرعت دراین‌رابطه بیشتر شد و ما دست از کار برای ساماندهی حریم این قلعه تاریخی برنداشتیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، افزود: دیواری که الان در خیابان ۱۲ برجی وجود دارد، ۲۲ متر به عقب‌رفته است و دیوار جدید در قالب طرح ساماندهی احداث خواهد شد. بر طبق اصول و سنت‌های خودش.

حسن‌پور با بیان اینکه این دیوار بعد از هزار سال احیا خواهد شد، گفت: در ضلع شرقی قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک»، پل «گپ» قرار است که به پیاده‌محور تبدیل می‌شود، با این شرط که دو پل «افلاک» در محل فعلی که پایه‌های آن در میان آب قرار دارند و پلی بالادست در روبروی استانداری به‌عنوان جایگزین پل «گپ» به شکل لوپ رفت‌وبرگشت اجرا شوند و پل «گپ» پیاده‌محور می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در کنار پل «گپ»، دسترسی از خیابان مجاهدین اسلام به ساحلی داریم، در قالب طرح ساماندهی، ترافیک این منطقه هم از بین خواهد رفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان با تأکید بر اینکه همچنین دقیقاً خیابان «فلک‌الافلاک» که منتهی به درب ورودی این قلعه تاریخی می‌شود، به شکل پیاده‌محور اجرا خواهد شد و درب وردی فعلی قلعه، به درب وردی سپاه منتقل می‌شود و با یک پیش ورودی بسیار زیبا و به شکل یک میدان زیبا و به مکانی برای استراحت گردشگران و ورود به این فضای بزرگ فرهنگی و تاریخی تبدیل خواهد شد.

حسن‌پور، گفت: اگر طرح ساماندهی اطراف قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک» امسال عملیاتی شود، مردم عزیز شهرمان با چهره‌ای تازه از ۱۲ هکتار محیط فرهنگی، طبیعی و تاریخی مواجه خواهند شد که در نوع خودش در کشور ایران بی‌بدیل و بی‌نظیر است.