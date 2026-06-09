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کد مطلب 6854773
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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

روایت دختر شهید اسحاقی از غربت رهبر ایران

روایت دختر شهید اسحاقی از غربت رهبر ایران

روایت دختر شهید اسحاقی معاون برنامه ریزی ستاد کل نیروهای مسلح از غربت رهبر ایران را در این فیلم مشاهده نمایید.

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