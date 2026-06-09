دریافت 12 MB کد مطلب 6854773 https://mehrnews.com/x3cgYm ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱ کد مطلب 6854773 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱ روایت دختر شهید اسحاقی از غربت رهبر ایران روایت دختر شهید اسحاقی معاون برنامه ریزی ستاد کل نیروهای مسلح از غربت رهبر ایران را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط روایت فرزندان سرلشکر شهید جمشید اسحاقی از نحوه شهادت پدرشان درگذشت مادر شهیدان اسحاق و موسی دریجانی در بم از اجرای مرضیه برومند تا «حضور غیاب» شهدای میناب توسط پرویز پرستویی برچسبها ایران شهید رهبر معظم انقلاب اسلامی
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