از اجرای مرضیه برومند تا «حضور غیاب» شهدای میناب توسط پرویز پرستویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مراسم یادبود شهدای مدرسه میناب با عنوان «حضور غیاب» با همکاری خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی از شب گذشته دوشنبه چهارم خرداد در محوطه خانه هنرمندان ایران کار خود را آغاز کرد.

پرویز پرستویی بازیگر سینما در این مراسم گفت: آدم هایی که در فیلم ها کشته می‌شوند ادای کشته شدن را درمی‌آورند اما در واقعیت همه چیز متفاوت است.

وی با اشاره به از دست رفتن جان هموطنان در جنگ تحمیلی اخیر و اعتراضات دی عنوان کرد: همه این عزیزان متعلق به آب و خاک همین سرزمین هستند.

پرستویی با بیان اینکه مردم در جنگ همانند بچه‌های میناب کشته می‌شوند، اظهار کرد: هرکدام از این بچه ها یک انسان بودند که قرار بود ظهر با ذوق و شوق پیش پدر و مادرهایشان برگردند.

پرستویی در ادامه از تک تک دانش آموزان شهید نام برد و مردم حاضر به جای این شهدا، همانند کلاس درس اعلام حاضری کردند. پرستویی با بغض با نام بردن از ماکان نصیری یادآور شد که پیکر او پیدا نشده است.

در ادامه مرضیه برومند با یک اجرای تئاتری نقش یکی از مادران چشم انتظار میناب را در میان مردم بازی کرد. مدیر هنری این برنامه امیر اثباتی است. اجرای قطعات موسیقی، پرفورمنس، نمایش خیابانی توسط هنرمندان شناخته شده و شروه خوانی توسط مالک حدپورسراج از جمله برنامه‌های است که هر شب در محوطه باز خانه هنرمندان اجرا خواهد شد.

مراسم یادبود شهدای مدرسه میناب از شب گذشته ۴ خرداد آغاز شد و تا روز دوشنبه ۱۱ خرداد ادامه خواهد داشت.

این برنامه با همکاری شهرداری منطقه ۶ و با حمایت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اجرا در می‌آید.

همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر، محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه هنرمندان، محمدرضا کارچی شهردار منطقه ۶، آیدین ظریف سخنگوی خانه سینما، محیط طباطبایی مدیر ایکوم، رضا درستکار، آناهید آباد، مریم هژیروند، علی جناب، حمیدرضا عاطفی معاون اجرایی خانه موسیقی ایران، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در این برنامه حضور داشتند.