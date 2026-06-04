درگذشت مادر شهیدان اسحاق و موسی دریجانی در بم

به گزارش خبرنگار مهر، شمسی پور طاری، مادر سردار شهید اسحاق دریجانی و جانباز شهید موسی دریجانی، پس از سالها صبر و بردباری، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.
این بانوی فداکار که نمادی از ایثار و استقامت در خطه کویری بم بود، هم زمان داغ فراق سردار رشید اسلام، اسحاق دریجانی و دیگر فرزند جانبازش موسی دریجانی را بر دل داشت و سرانجام صبح امروز پنجشنبه به دیدار فرزندان دلاور خود شتافت و در روستای پوطار شهرستان بم در کنار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.
سردار شهید اسحاق دریجانی در نخستین روز از فروردینماه سال ۱۳۳۸ در روستای «پوطار» از توابع بخش مرکزی شهرستان بم دیده به جهان گشود.
وی فرزند خانوادهای متدین و زحمتکش بود که پدرش ابراهیم به حرفه کشاورزی اشتغال داشت و مادرش شمسی پور طاهری نیز با پرورش فرزندانی انقلابی، نقشی بیبدیل در تربیت این رزمنده دلاور ایفا کرد.
شهید دریجانی در دوران دفاع مقدس، علاوه بر کسب مدارج علمی بهعنوان دانشجوی سال سوم رشته کارشناسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان، ندای رهبر کبیر انقلاب را لبیک گفت و با حضور فعال در جبهههای حق علیه باطل، لباس مقدس پاسداری را بر تن کرد.
این سردار سرافراز سرانجام در تاریخ پنجم مهرماه سال ۱۳۶۰ در جریان عملیات غرورآفرین «ثامنالائمه(ع)» در پی اصابت ترکش خمپاره دشمن بعثی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
پیکر مطهر این شهید والامقام در روستای «توکلآباد» بخش مرکزی بم به خاک سپرده شد و هماکنون زیارتگاه عاشقان و دلدادگان راه ایثار و شهادت است.
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