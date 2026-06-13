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کد مطلب 6858749
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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

واکنش مسیحیان آمریکا به فیلم مریم مقدس ایرانی!

واکنش مسیحیان آمریکا به فیلم مریم مقدس ایرانی!

روایت «شهریار بحرانی» کارگردان سینما درباره نمایش فیلم مریم مقدس ایرانی در آمریکا را در این فیلم ببینید.

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