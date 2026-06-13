دریافت 31 MB کد مطلب 6858749 https://mehrnews.com/x3cjDv ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶ کد مطلب 6858749 فیلم هنر فیلم هنر ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶ واکنش مسیحیان آمریکا به فیلم مریم مقدس ایرانی! روایت «شهریار بحرانی» کارگردان سینما درباره نمایش فیلم مریم مقدس ایرانی در آمریکا را در این فیلم ببینید. کپی شد مطالب مرتبط تأکید بر جایگاه والای زیارت عاشورا در آستانه ماه محرم مباهله در آینه قرآن و تاریخ؛ جلوهای از عظمت اهلبیت(ع) مباهله؛ وقتی پیامبر با عزیزترینها آمد برچسبها مریم مقدس مسیحیان برنامه تلویزیونی شهریار بحرانی
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