تأکید بر جایگاه والای زیارت عاشورا در آستانه ماه محرم

حجت الاسلام رسول خضرلو، در گفتگو با خبرنگار مهر به تبیین ابعاد واقعه تاریخی مباهله و نیز جایگاه والای اهل بیت (ع) بر اساس آیه مباهله پرداخت و در آستانه ماه محرم بر اهمیت زیارت عاشورا تأکید کرد.

حجت الاسلام خضرلو با اشاره به وقوع دو رویداد مهم در روز بیست و چهارم ذی‌الحجه اظهار کرد: اولین و مهم‌ترین رویداد، واقعه مباهله پیامبر اسلام (ص) با مسیحیان نجران است و دومین رویداد، صدقه دادن حضرت علی (ع) در حال رکوع است.

وی با اشاره به آیه ۶۱ سوره آل عمران (آیه مباهله) افزود: این آیه شریفه یکی از بهترین و روشن‌ترین آیات در شأن و منزلت اهل بیت (ع) به ویژه حضرت علی (ع) است.

رئیس جامعه المصطفی تبریز در تبیین زمینه‌های تاریخی این واقعه خاطرنشان کرد: در آن دوره، مسیحیان به حضرت عیسی (ع) مقام الوهیت می‌دادند، در حالی که قرآن ایشان را بنده صالح خدا معرفی می‌کند. قرآن کریم با عظمت تمام از حضرت مریم و حضرت عیسی یاد کرده و برخلاف انجیل‌های تحریف شده، شأن والای این دو بزرگوار را حفظ نموده است.

وی در تشریح مفهوم مباهله گفت: مباهله به این معناست که دو طرف برای اثبات حقانیت خود، دور هم جمع شوند و از خدا بخواهند که دروغگو را نابود و از رحمت خود دور کند. پیامبر اسلام (ص) پس از تشکیل حکومت در مدینه، با مسیحیان نجران که زیر چتر حمایت اسلامی زندگی می‌کردند و جزیه می‌دادند، درباره الوهیت حضرت مسیح به گفتگو نشست و چون آنها بر عقیده خود اصرار ورزیدند، حضرت آنها را به مباهله دعوت کرد.

حجت الاسلام خضرلو با اشاره به حضور ارزشمند اهل بیت (ع) در صحنه مباهله تأکید کرد: پیامبر اکرم (ص) از مسیحیان خواست بهترین افراد خود را بیاورند و خود نیز عزیزترین و نزدیک‌ترین افراد خانواده‌اش را همراه آورد. بر اساس منابع شیعه و اهل سنت، در آن روز تنها چند نفر همراه رسول خدا بودند: حضرت علی (ع) به عنوان "انفسنا" (جان ما)، حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان "نساءنا" (زنان ما)، و امام حسن و امام حسین (ع) به عنوان "ابناءنا" (پسران ما).

وی افزود: این آیه معجزه‌وار نشان می‌دهد که جان پیامبر و جان علی (ع) یکی است و فرق آنها تنها در دو جسم بودن است؛ یعنی یک روح در دو کالبد. وقتی مسیحیان این اخلاص و یقین را در پیامبر و همراهی ایشان با جگرگوشه‌هایشان دیدند، از مباهله منصرف شده و تسلیم شدند و به همین دلیل، واقعه مباهله هرچند در تاریخ مواردی مشابه داشته، اما تنها یک بار به طور کامل انجام نشد. بر اساس روایات از ائمه معصومین (ع)، اگر مباهله انجام می‌گرفت، ریشه مسیحیت خشک می‌شد.

رئیس جامعه المصطفی تبریز در ادامه با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، به روایت دیگری از مباهله درباره صحت زیارت عاشورا پرداخت و گفت: در تاریخ نقل شده که بین «صفان بن مهران جمال» از نوادگان اصحاب ائمه و قاضی شهر موصل درباره صحت زیارت عاشورا اختلاف نظر پیدا می‌شود. قاضی موصل زیارت عاشورا را مردود می‌شمارد اما صفان بر صحت آن تأکید دارد. در نهایت، این دو نفر پس از سه روز روزه گرفتن، روز جمعه در بیابانی دست یکدیگر را می‌گیرند و مباهله می‌کنند و می‌گویند: «فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَی الْکَاذِبِینَ». بلافاصله دست قاضی موصل سیاه می‌شود و پس از دو روز تمام بدنش سیاه گشته و از دنیا می‌رود.

وی در پایان با تأکید بر جایگاه والای زیارت عاشورا خاطرنشان ساخت: زیارت عاشورا با صدق نیت و توجه کامل، مشکل‌گشای واقعی است. در آستانه ماه محرم، امیدواریم با خواندن این زیارت نامه و تقرب به امام حسین (ع) و اهل بیت، گره از کار جهان اسلام و کشورمان گشوده شده و دشمنان نابود گردند. ان شاءالله خداوند متعال به لطف خود این مردم را یاری فرماید.