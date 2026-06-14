دریافت 30 MB کد مطلب 6859530 https://mehrnews.com/x3cjXr ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶ کد مطلب 6859530 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶ پستهای انیمهای ترامپ داد ژاپنیها را درآورد! ترامپ ویدئویی را در پلتفرم خود منتشر کرد که او را در لباس شخصیت اصلی مجموعه محبوب انیمه ژاپنی «ناروتو» نشان میداد. کپی شد مطالب مرتبط نیویورک تایمز: شبح اپستین در تعقیب ترامپ؛ بحران سیاسی برای دولت آمریکا علت اصرار ترامپ برای امضای توافق با ایران طی امروز معاریو: ایران برنده تمامعیار این جنگ است؛ ایرانیها باهوشتر هستند برچسبها دونالد ترامپ ترامپ ژاپن فیلم نوشت
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