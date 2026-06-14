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کد مطلب 6859530
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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶

پست‌های انیمه‌ای ترامپ داد ژاپنی‌ها را درآورد!

پست‌های انیمه‌ای ترامپ داد ژاپنی‌ها را درآورد!

ترامپ ویدئویی را در پلتفرم خود منتشر کرد که او را در لباس شخصیت اصلی مجموعه محبوب انیمه ژاپنی «ناروتو» نشان می‌داد.

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