نیویورک تایمز: شبح اپستین در تعقیب ترامپ؛ بحران سیاسی برای دولت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «مورین دود» نویسنده آمریکایی در ستون خود در روزنامه نیویورک تایمز نوشت که پرونده جفری اپستین، میلیاردر محکوم به جرایم جنسی، همچنان بار سنگین سیاسی بر دوش دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و دولت او تحمیل کرده و تمام تلاشهای کاخ سفید برای دور کردن توجهات از آن تاکنون ناموفق بوده است.
نویسنده با مقدمهای طنزآمیز درباره گسترش باور به طلسم و جادو در فرهنگ عامه آمریکا، نوشت که ترامپ ممکن است به «طلسمی» نیاز داشته باشد تا او را از شبح اپستین رها کند.
به نوشته نیویورک تایمز بخش بزرگی از افکار عمومی آمریکا باور دارد که حقایق کامل مربوط به اپستین هنوز فاش نشده است و ابهامات زیادی پیرامون روابط و شبکه گسترده آشنایان او وجود دارد.
نویسنده با اشاره به فقدان شفافیت و ادامه ابهامات موجود در این پرونده نوشت که رابطه قبلی بین اپستین و رئیسجمهور، خلاص شدن ترامپ از این پرونده یا متقاعد کردن افکار عمومی به بیاهمیت بودن آن را دشوار میکند.
بحران سیاسی مداوم
مورین دود به جلسات محرمانه کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی ابهامات مرتبط با این پرونده اشاره کرده و نوشت که دموکراتها این پرونده را یکی از بزرگترین پروندههای پنهانکاری در تاریخ آمریکا توصیف کردند. او همچنین به اظهارات جدید بیل گیتس، میلیاردر آمریکایی اشاره کرد که در آن گفته بود اپستین با سوءاستفاده از اطلاعات شخصی مربوط به زندگی خصوصی او، سعی در باجگیری از او داشته است.
این نویسنده توضیح داد که این پرونده به یک بحران سیاسی مداوم برای ترامپ تبدیل شده است، در حالی که او با چالشهای دیگری در عرصه داخلی و خارجی روبرو است.
این مقاله با اشاره به کتابی که توسط «مگی هابرمن» و «جاناتان سوان» روزنامه نگاران آمریکایی در دست انتشار است، نوشت که این کتاب به پشت پرده این رسوایی دولت ترامپ میپردازد و در آن ذکر شده است که مقامات کاخ سفید از میزان علاقه حامیان ترامپ به پرونده اپستین شگفتزده شدند. این در حالی است که آنها تصور میکردند این پرونده دیگر از شور و هیجان قبلی برخوردار نیست، اما ادامه درخواستها برای افشای اسناد و پروندههای مرتبط با این موضوع، دولت را با بحرانی روبرو کرد که انتظارش را نداشت.
جلسه محرمانه برای جلوگیری از شرمساری دولت آمریکا
این کتاب از یک جلسه محرمانه در کاخ سفید در سال گذشته پرده برداشت که برای بحث در مورد نحوه تعامل با پیامدهای رسانهای و سیاسی این پرونده برگزار شد. در این جلسه تعدادی از مقامات و مشاوران ارشد، از جمله جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور شرکت داشتند و گزینههای مختلفی برای مهار بحران مورد بررسی قرار گرفت. برخی از حاضران معتقد بودند که اطلاعات خطرناکی ممکن است از این پرونده فاش شود که منجر به شرمساری سیاسی بیشتر برای دولت ترامپ شود.
نویسنده تأکید کرد که این پرونده دیگر صرفاً یک پرونده حقوقی یا جنایی نیست، بلکه به یک بحران سیاسی و رسانهای تبدیل شده است که زمان و تلاش زیادی را در داخل دولت آمریکا مصرف میکند. این کتاب نقل می کند که بحثها در داخل کاخ سفید نشاندهنده نگرانی عمیقی در مورد تأثیر احتمالی هرگونه اطلاعات یا شهادت جدیدی بود که ممکن است در آینده ظاهر شود.
مورین دود در پایان مقاله تصریح کرد که دولت ترامپ بارها تلاش کرده است تا این پرونده را مهار کرده و از کانون توجه عمومی دور کند، اما این تلاشها به موفقیت مطلوب دست نیافته است. نام جفری اپستین همچنان به شدت در صحنه سیاسی آمریکا حضور دارد و این پرونده همچنان ترامپ را از نظر سیاسی و رسانهای تعقیب خواهد کرد.
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