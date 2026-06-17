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کد مطلب 6863003
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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

حضور مارهای سمی در کمپ‌های تمرینی تیم‌های ملی فوتبال!

حضور مارهای سمی در کمپ‌های تمرینی تیم‌های ملی فوتبال!

کاپیتان تیم ملی فوتبال آلمان از نگرانی بازیکنان درباره وجود مارهای سمی در کمپ‌های تمرینی خبر داد.

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