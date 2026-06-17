دریافت 31 MB کد مطلب 6863003 https://mehrnews.com/x3cmqj ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳ کد مطلب 6863003 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳ حضور مارهای سمی در کمپهای تمرینی تیمهای ملی فوتبال! کاپیتان تیم ملی فوتبال آلمان از نگرانی بازیکنان درباره وجود مارهای سمی در کمپهای تمرینی خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط واکنش کاخ سفید به اظهارات قلعهنویی؛ از ابتدا هم برنامه ایران همین بود گزارشی از اردوی تیم ملی/ از غذاهای مکزیکی تا شعار جدید هواداران + فیلم تساوی ایران و نیوزیلند باعث ثبت یک رکورد شد/ اتفاق ویژه پس از ۶۸ سال برچسبها تیم ملی فوتبال آلمان جام جهانی 2026 فوتبال
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